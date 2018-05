„Simon Boccanegra“ mit Thomas Hampson live auf „fidelio“

Das Klassikportal streamt Giuseppe Verdis Meisterwerk am 13. Mai um 19.00 Uhr live aus der Wiener Staatsoper

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), das Klassikportal von ORF und Unitel, beschließt das Wochenende mit einem musikalischen Topevent live aus der Wiener Staatsoper: Verdis Oper „Simon Boccanegra“ unter Dirigent Evelino Pidò und Thomas Hampson in der Titelpartie.

Giuseppe Verdis Oper über politische Intrige und Liebe im 14. Jahrhundert gilt oftmals als unterschätztes Meisterwerk und gleichzeitig als eine seiner reifsten, ungewöhnlichsten und berührendsten Opern. Die aktuelle Inszenierung stammt von Peter Stein und geht in Topbesetzung über die Bühne: Thomas Hampson als Simon Boccanegra, Dmitry Belosselskiy als Fiesco, Francesco Meli als Gabriele Adorno und Marina Rebeka als Amelia.

Wer den Live-Event am 13. Mai verpasst, dem bietet „fidelio“ die Möglichkeit, Verdis Oper in drei Akten an den folgenden Terminen noch einmal zu genießen: Montag, 14. Mai, 11.00 und 19.00 Uhr, Dienstag, 15. Mai, 11.00 und 19.00 Uhr sowie Mittwoch, 16. Mai, 11.00 und 19.00 Uhr.

Zur Einstimmung auf den Komponisten Giuseppe Verdi empfiehlt „fidelio“ allen Klassikfans einen Blick in die Rubrik „Entdecken“. Darin zu finden: Wissenswertes, Spannendes und Unterhaltsames rund um Person und Leben des Komponisten. In der Rubrik „Klassithek“ finden sich zudem zahlreiche Verdi-Opern und Produktionen aus vergangenen Jahrzehnten.

Die Wiener Staatsoper auf „fidelio“ – bis zu 24 Produktionen in drei Saisonen

Durch die neue Kooperation zwischen der Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) und der Wiener Staatsoper dürfen sich „fidelio“-Abonnentinnen und Abonnenten in der aktuellen sowie in den kommenden zwei Saisonen auf bis zu acht hochkarätige Produktionen pro Saison aus dem Haus am Ring freuen. Zu den Höhepunkten der laufenden Saison 2017/2018 zählen neben Giuseppe Verdis Klassiker „Simon Boccanegra“ auch „La Traviata“ am 1. Juni, „Rigoletto“ am 10. Juni und „Falstaff“ am 30. Juni. „fidelio“ überträgt jedes dieser glanzvollen Ereignisse live. Zusätzlich zum Live-Stream glänzt die Zusammenarbeit mit zwei besonderen Specials, die von der Staatsoper auf „fidelio“ übernommen werden: ein exklusiver Blick hinter die Kulissen, der 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn und während der Pause spannende Einblicke in das weltberühmte Haus am Ring zeigt. „fidelio“ bietet außerdem für jedes dieser Opernhighlights bis zu sechs Wiederholungen in den 72 Stunden nach der Live-Übertragung.

Muttertagssaktion: „fidelio“-Jahresabo um nur 69 Euro

Wer seine Mutter (oder auch sich selbst) beschenken möchte, findet mit „fidelio“ pünktlich zum Muttertag das perfekte Präsent: Das Jahresabo gibt es noch bis 13. Mai um nur 69 Euro statt 149 Euro.

„fidelio“ – das Online-Klassikportal

Die Streaming-Plattform „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Birgit Mülleder

(01) 87878 – DW 12452

https://www.myfidelio.at/presse