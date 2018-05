„Eurovision Song Contest“ – Cesár Sampson singt sich ins Finale

Bis zu 632.000 sahen erstes Semifinale

Wien (OTS) - Cesár kam, sang und zog ins Finale ein! Für seine ausgezeichnete Performance wurde Österreichs ESC-Künstler gestern beim ersten Semifinale des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt von den internationalen Jurys und dem Publikum mit einem Ticket für das große Finale am 12. Mai 2018 belohnt. Bis zu 632.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich den ESC-Auftakt nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 515.000 Zuschauerinnen und Zuschauer das erste Semifinale des „Eurovision Song Contest 2018“ live aus Lissabon. Besonders groß war das Interesse bei den jungen Zuseherinnen und Zusehern: Der Marktanteil des Semifinal-Abends bei den 12- bis 49-Jährigen lag bei 28 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen bei 31 Prozent. Auf das erste Semifinale stimmten sich mit „Mr. Song Contest proudly presents“ um 20.15 Uhr im Schnitt 338.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der gesamte Abend zum ersten „Eurovision Song Contest“-Semifinale erreichte 1,28 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis), das entspricht 17 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Gemeinsam mit den Künstlern aus Estland, Zypern, Litauen, Israel, Tschechien, Bulgarien, Albanien, Finnland und Irland geht Cesár Sampson nun am Samstag, dem 12. Mai, in der Altice-Arena ins Rennen um den Sieg – zu sehen live ab 21.00 Uhr in ORF eins. Cesár Sampson:

„Wie die Kameras im Green Room schon vor Beginn der Voting-Verkündung zu uns hergekommen sind, habe ich meinem Team gesagt, ,okay – ich glaube, wir können uns entspannen, wir sind weiter‘. Der Einzug ins Finale ist für mich eine Bestätigung. Aber jetzt denke ich nach vorne – ans Finale.“ Und weiter: „Was ich von Anfang an hier in Lissabon bei meinen Performences hatte, war Spaß.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Cesár hat stark performed! Er hat gezeigt, dass er die große Eurovision-Bühne nützen kann – ohne Firlefanz, mit Stimme und Persönlichkeit, toi, toi, toi für das Finale! Österreich hält dir die Daumen, Cesár!“

ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm: „Es freut mich ganz besonders, dass die monatelange Arbeit des ESC-Teams nun mit einem Finalticket belohnt wurde. Mit Cesár Sampson sind wir zum bereits fünften Mal in Folge im ESC-Finale mit dabei. Auch wenn das nicht immer so war – mittlerweile können wir mit Recht von uns sagen ‚Wir können Song Contest!‘“

ORF-Redaktionsleiter Stefan Zechner: „Ich freue mich sehr, dass Cesár Sampson für Österreich und den ORF den Finaleinzug erreicht hat. Ganz besonders freut es mich, dass damit unser gemeinsamer Weg, den wir mit der österreichischen Künstlerszene gehen, für das Gesamtprojekt Song Contest nachhaltig bestätigt wurde.“

Zweites Semifinale am 10. Mai live in ORF eins

Welche zehn Nationen komplettieren das Starterfeld des ESC-Finales? Diese Frage wird am Donnerstag, dem 10. Mai, live ab 21.00 Uhr in ORF eins beim zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest 2018“ beantwortet – an den Start gehen Norwegen, Rumänien, Serbien, San Marino, Dänemark, Russland, Moldawien, die Niederlande, Australien, Georgien, Polen, Malta, Ungarn, Lettland, Schweden, Montenegro, Slowenien und die Ukraine. Für den fachmännischen Kommentar sorgt einmal mehr Andi Knoll, der auch bereits um 20.15 Uhr mit dem zweiten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“ den ESC-Abend in ORF eins eröffnet.

