Erfolgsmusical „I Am From Austria“ begrüßt Viertel-Millionste Besucherin!

VBW feierten 250.000te Zuschauerin im ausverkauften Raimund Theater

Wien (OTS/RK) - Gestern Abend gab es im Raimund Theater der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, besonderen Grund zur Freude: Die VBW-Erfolgsproduktion „I Am From Austria“, die seit der Weltpremiere im September 2017 täglich annährend 100 Prozent Auslastung zählt, durfte ihre Viertel-Millionste Besucherin willkommen heißen. Musical-Stars Iréna Flury („Emma Carter“) und Lukas Perman („Josie Edler“) baten die überraschte Zuseherin im Rahmen des Schlussapplauses persönlich auf die Bühne und gratulierten mit Blumen und einer Flasche Sekt.

Erfolgreiche VBW-Eigenproduktion

„I Am From Austria“, das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich, ist die neueste VBW-Eigenproduktion. Gemeinsam mit der Premiere der Kultshow „Tanz der Vampire“ sorgte das Stück im Herbst 2017 für einen sensationellen Saisonstart der VBW-Musicalsparte und bricht seitdem alle Rekorde. Aufgrund des großen Publikumserfolgs wird „I Am From Austria“ auch nach der Sommerpause für eine weitere Spielzeit in Wien zu sehen sein.

„Bereits vor der Uraufführung hat ‚I Am From Austria‘ alle bisher dagewesen Ticketrekorde gebrochen. Dass wir nun die Viertel-Millionste Besucherin begrüßen durften, ist wirklich beachtlich und zeigt, dass Musicals in Wien nach wie vor einen hohen Stellenwert genießen. Ich bin sehr stolz auf unsere ausgezeichnete Besetzung, die Tag für Tag auf der Bühne alles gibt, damit unser Publikum einen schönen Theaterabend erlebt und freue mich auf eine weitere Spielzeit des Stücks ab Herbst“, so VBW Musical-Intendant Christian Struppeck.

„Mit ‚I Am From Austria‘ haben wir ein Musical geschaffen, das von unseren ZuseherInnen sehr gut angenommen wird. Unsere Produktionen tragen maßgeblichen zur kulturellen Vielfalt der Musiktheater-Stadt Wien bei. Dass unsere neueste Eigenproduktion schon während der ersten Spielzeit weit über 250.000 BesucherInnen zählen wird, freut mich sehr und zeigt, dass wir den Geschmack unseres Publikums getroffen haben“, so VBW Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay.

Fröhlich-freche Story voller Romantik, Überraschungen und Situationskomik

„I Am From Austria“ überzeugt mit über 20 Rainhard-Fendrich-Hits und beeindruckt mit fantastischen Bühnenbildern, mitreißenden Choreografien und schillernden Kostümen. Das Musical lässt das Publikum hinter die Kulissen eines Wiener Luxushotels blicken, wo ein prominenter Star-Gast für Trubel und viel Hollywood-Flair sorgt. Die Handlung berührt aber auch mit persönlichen und bewegenden Momenten abseits des grellen Blitzlichtgewitters. Das Musical ist noch bis Juni 2019 im Raimund Theater zu sehen.

Video-Beitrag zu „I Am From Austria“ im Raimund Theater:

https://www.wienholding.tv/VBW-I-Am-From-Austria-im-Raimund-Theater/1

803281025

Tickets

Tickets sind an den Tageskassen der Theater der Vereinigten Bühnen Wien (Ronacher, Raimund Theater und Theater an der Wien) sowie online unter www.vbw.at und bei Wien-Ticket im Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 – 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 – 19.00 Uhr), online auf www.wien-ticket.at und in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

