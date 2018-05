14. Wiener Weinpreis am 26. Juni 2018 - Das sind die Nominierten

Rekordernte 2017 – mit 2,63 Millionen Liter die größte Ernte seit 1996

431 Einreichungen – höchste Anzahl an teilnehmenden Weinen seit 10 Jahren





Der 14. Wiener Weinpreis, der am 26. Juni 2018 im Rathaus verliehen wird, lässt aufgrund einiger Rekorde heuer auf beeindruckende Ergebnisse hoffen. So lag 2017 die Ernte 17 Prozent über dem 5-Jahresmittelwert und dementsprechend hoch war die Anzahl der eingereichten Weine. 431 Rebensäfte aus Wiens Anbaugebieten wurden verkostet, woraus schließlich 75 Finalisten resultieren. Somit ist für die Vergabe des 14. Wiener Weinpreises ein spannendes Finale garantiert.

Am 26. Juni werden bei einer Gala im Festsaal des Rathauses wieder die besten Weine Wiens gekürt und mit dem Wiener Weinpreis ausgezeichnet. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Produkte, die aus den Anbaugebieten der Bundeshauptstadt gewonnen wurden.

Das Jahr 2017 war hier für die 145 Wiener WinzerInnen ein besonderer Anlass zur Freude, denn mit 2,63 Millionen Liter konnte die größte Ernte seit 21 Jahren verzeichnet werden. Damit präsentieren die heimischen Weinbaubetriebe heuer wieder eine Vielfalt an Top-Weinen in gewohnt hoher Qualität, die ihren Siegeszug um die Welt machen und in keinem nationalen wie internationalen Top-Restaurant fehlen dürfen. Sehr zur Freude der Fachjury, die im Rahmen dieses 14. Wiener Weinpreises 431 eingereichte Weine verkostete, bewertete und daraus sowohl die Finalisten wählte, wie auch letztlich die Sieger bestimmen wird.

Natürlich kommen auch alle WeinliebhaberInnen in den Genuss der ausgezeichneten Spitzenweine, denn während des Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz vom 30. Juni bis 2. September kann eine Auswahl der Weinpreissieger an einem eigenen Stand verkostet werden.



Der Wiener Wein

Die innerhalb der Stadtgrenzen produzierten Wiener Weine sind zugleich Wahrzeichen und Kulturgut. Für die große Vielfalt, angefangen beim Grünen Veltliner über Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Wiener Gemischter Satz DAC, Zweigelt, Blauer Burgunder bis hin zu internationalen Rotwein-Sorten, bilden Boden, Klima und die große Leidenschaft der WinzerInnen in Wien ideale Bedingungen.

145 Betriebe bewirtschaften insgesamt 640 Hektar Rebfläche. Der Anteil der biologisch bepflanzten Fläche wurde von 2017 mit 150 Hektar auf mittlerweile 156 Hektar erweitert und wird von 21 Betrieben bestellt. Acht Bezirke stellen die gesamte Anbaufläche, (Döbling, Floridsdorf, Liesing, Favoriten, Hernals, Ottakring, Hietzing und Donaustadt) die zu 4/5 mit Weißwein- und 1/5 mit Rotweinsorten bebaut wird.



Die Finalisten 2018

Heuer haben 67 Betriebe ihre Weine für die Wiener Landesweinbewertung 2017 in der Landwirtschaftskammer Wien eingereicht und insgesamt 431 Weine wurden von einer Fachjury verkostet: 322 Weißweine, 11 Roséweine, 67 Rotweine, 10 Schaumweine, 11 Alternative Weine und 10 Traubensäfte.

75 Finalisten in 15 Kategorien haben es in die Finalverkostung geschafft:

Kategorie: Grüner Veltliner klassisch

Weingut Karl Lentner Grüner Veltliner, GV Total, 2017



Bio Weingut Zahel Grüner Veltliner, Ried Goldberg, 2017



Wein-, Obstgut Grüner Veltliner, Hausweingartl, 2017

+ Buschenschank Strauch



Weingut Peter Bernreiter Grüner Veltliner, 2017



Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Classic, 2017

Kategorie: Grüner Veltliner kräftig

Weingut Mayer am Pfarrplatz Grüner Veltliner, Ried Schenkenberg, 2017



Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Grinzing, 2017



Weingut Wien Cobenzl Grüner Veltliner, Ried Pfeffer, Sievering, 2016



Weingut Fuhrgassl-Huber Grüner Veltliner, Ried Schönherr, 2017



Weingut Fuhrgassl-Huber Grüner Veltliner, Ried Schönherr Alte Reben, 2017



Kategorie: Riesling klassisch

Weingut Karl Lentner Riesling, Ried Falkenberg, 2017



BIO Weingut Lenikus Riesling, Ried Rosengartel, 2016



Weingut Wien Cobenzl Riesling, Classic, 2017



Weingut Wien Cobenzl Riesling, Nußberg, 2017



Weingut Fuhrgassl-Huber Riesling, Nußberg, 2017

Kategorie: Riesling kräftig

Weingut Kroiss Riesling, Ried Hackenberg, Alte Reben, 2017



Weingut Mayer am Pfarrplatz Riesling, Ried Preussen, Nußberg, 2016



Weingut Mayer am Pfarrplatz Riesling, Weißer Marmor, Nußberg, 2017



Weingut Edlmoser Riesling, Kalkstein, Ried Sätzen, Maurerberg, 2017



Weingut Fuhrgassl-Huber Riesling, Ried Obere Schoß, 2017

Kategorie: Weißburgunder

Weingut Karl Lentner Weißburgunder, Ried Falkenberg, 2017



Weingut Heuriger Wiltschko Weißburgunder, Ried Leithen, 2017



Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Klassik, 2017



Weingut Wien Cobenzl Weißburgunder, Grinzing, 2017



Weingut Wien Cobenzl Weißburgunder, Ried Reisenberg, Grinzing, 2017

Kategorie: Burgundersorten kräftig

Weingut Christ Weißburgunder, Der Vollmondwein, 2017



Weingut Peter Bernreiter Cuvée Bernreiter, GB-WB, 2015



Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Reserve, 2016



Weingut Stift Klosterneuburg Weißburgunder, Reserve, 2017



Buschenschank Haslinger Weißburgunder, Sievering, 2017

Kategorie: Chardonnay

Weingut Karl Lentner Chardonnay, Classic, 2017



Weingut Karl Lentner Chardonnay, Privat, 2017



Weingut Heuriger Wiltschko Chardonnay, Ried Kadolzberg, 2017



Weingut Kroiss Chardonnay, Julia, Ried Hackenberg, 2016



Weingut Fuhrgassl-Huber Chardonnay, Grinzing, 2017



Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC)

Weingut Christ Wiener Gemischter Satz DAC, 2017



Weingut Stift Klosterneuburg Wiener Gemischter Satz DAC, 2017



Weingut Mayer am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz DAC, 2017



Weingut Edlmoser Wiener Gemischter Satz DAC, 2017



Weingut Klager Wiener Gemischter Satz DAC, 2017

Kategorie: Wiener Gemischter Satz (DAC) Lagen

Weingut Heuriger Wiltschko Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Kadolzberg, 2017



Weingut Mayer am Pfarrplatz Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Weisleiten, 2017



BIO Weingut Lenikus Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Erinnerungsgarten, 2015



Weingut Edlmoser Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Himmel, Maurerberg, 2017



Weingut Fuhrgassl-Huber Wiener Gemischter Satz DAC, Ried Mitterberg, 2017

Kategorie: Sauvignon blanc

Weingut Christ Sauvignon blanc, Ried Breiten, 2017



Bio Weingut Zahel GmbH Sauvignon blanc, Ried Kroissberg, 2017



Weingut Mayer am Pfarrplatz Sauvignon blanc, Hernals, 2017



Weingut Mayer am Pfarrplatz Sauvignon blanc, Ried Reisenberg, 2017



Weingut Edlmoser Sauvignon blanc, Ried Kadolzberg, 2017

Kategorie: Muskateller

Weingut Karl Lentner Gelber Muskateller, 2017



Weingut Christ Gelber Muskateller, 2017



Weingut Heuriger Wiltschko Gelber Muskateller, 2017



Bio Weingut Zahel Gelber Muskateller, Ried Kroissberg, 2017



Weingut Fuhrgassl-Huber Roter Muskateller, Neustift, 2017

Kategorie: Zweigelt

Weingut Wolfgang Hofer Zweigelt, Privat Grande Reserve , 2015



Weingut Wolfgang Hofer Zweigelt, Privat Grande Reserve , 2016



Weingut Kroiss Zweigelt, Ried Hackenberg, 2015



Weingut Fuchs-Steinklammer Zweigelt, 2016



Weingut Walter Wien Zweigelt, Reserve, 2015

Kategorie: Pinot Noir

Weingut Stift Klosterneuburg Pinot noir, Ried Raflerjoch, 2015



Weingut Stift Klosterneuburg Pinot noir, Reserve, 2015



Weingut Mayer am Pfarrplatz Pinot noir, 2015



Weingut Mayer am Pfarrplatz Pinot noir, Nußberg, 2015



Weingut Wien Cobenzl Pinot noir, Ried Bellevue, Sievering, 2015



Kategorie: Internationale Rotwein-Sorten

Weingut Christ Cabernet Sauvignon, 2015



Weingut Christ Shiraz, 2015



Weingut Wolfgang Hofer Cabernet Sauvignon, Reserve, 2016



Weingut Josef Fischer Merlot, 2016



Weingut Wieninger Merlot, Grand Select, 2015

Kategorie: Rote Cuvées

Weingut Christ Cuvée rot, XXI, 2015



Weingut Wien Cobenzl Cuvée rot, Ried Jungenberg, 2013



Weingut Edlmoser Cuvée rot, Vertigo, 2013



Weingut Wieninger Cuvée rot, Danubis Grand Select, 2015



Weingut Fuhrgassl-Huber Cuvée rot, Rebecca, 2015

