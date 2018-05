Jetzt umsetzen: Rauchmelderpflicht für bestehende Bauten

Muss es wirklich noch mehr Todesopfer geben? Muss es wirklich noch mehr Todesopfer geben?

Wien (OTS) - „Die tragischen Todesopfer der letzten Tage haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig Rauchwarnmelder im privaten Bereich sind“, stellt Günter Rittinger, Geschäftsführer der SITAS, fest. „Leider konnte sich bis dato nur Kärnten zu einer umfassenden Pflicht zu Installation von Rauchwarnmeldern auch für bestehende Wohnungen und Häuser durchringen."

Der Erfolg gibt der Kärntner Landesregierung Recht. Die Zahl der Brandtoten in diesem Bundesland ist radikal zurückgegangen. Während es in ganz Österreich eine Verpflichtung zum Einbau von Rauchwarnmeldern in Neubauten gibt, zögert man bei der Einführung der Rauchmelderpflicht für Bestandsbauten noch immer. Jedes Todesopfer zeigt diesen Fehler auf.

„In anderen Ländern wie z.B. Deutschland gibt es eine Verpflichtung zum Einbau von Rauchwarnmeldern im privaten Bereich“, führt Rittinger weiter aus. „Nur bei uns wird gezögert und eigentlich weiß niemand warum. Rauchmelder sind Frühwarngeräte und wecken so rechtzeitig bei einem Brand, dass meist eine Flucht noch möglich ist. Einzig mögliches Fazit: Rauchmelderpflicht JETZT!“, schloss Rittinger.

Die Firma SITAS ist als österreichisches Unternehmen seit 1995 aktiv im Brandschutzfachhandel tätig und bietet neben geprüften Rauchwarnmeldern auch zahlreiche weitere Brandschutzprodukte wie Kohlenmonoxyd Melder oder Gaswarngeräte an.

