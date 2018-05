IMC FH Krems im CHE Hochschulranking im Spitzenfeld: Gesundheitswissenschaftliche Studiengänge bekamen sehr gute Bewertung

Krems (OTS) - Die gesundheitswissenschaftlichen Bachelorstudiengänge der IMC FH Krems wurden im diesjährigen CHE Hochschulranking in den verschiedenen zu bewertenden Kategorien 12-mal in der Spitzengruppe gereiht. Das Führungsteam der IMC Fachhochschule Krems zeigt sich sehr zufrieden mit den Resultaten des CHE Hochschulrankings.

Gute Bewertung im Gesundheitsbereich

In der aktuellen Studie des Centrums für Hochschulrankings, CHE, erhielten die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge Advanced Nursing Practice und Gesundheits- und Krankenpflege sehr gute Bewertungen. Insbesondere der Faktor „Studierbarkeit“ wurde bei beiden Studiengängen besonders positiv bewertet. Zudem bekam Advanced Nursing Practice auch für die Studiensituation Spitzennoten. Bei Gesundheits- und Krankenpflege hingegen wurde der Praxisbezug besonders herausgehoben. „Wir sind sehr stolz auf diese tollen Ergebnisse, da wir besonders auf die Weiterentwicklung des bei uns noch sehr jungen Sektors der Gesundheitswissenschaften großen Wert legen. Hier haben wir heuer mit den Masterstudiengängen Advanced Nursing Practice und Angewandte Gesundheitswissenschaften weitere attraktive Angebote geschaffen. Zudem wurden die Studienplätze bei Gesundheits- und Krankenpflege aufgestockt“, erklärt IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer.

„Der Bedarf an gutem Personal im Gesundheits- und Krankenpflegebereich steigt laufend, daher ist es uns ein großes Anliegen hier die bestmöglichen Ausbildungsbedingungen zu schaffen. Es freut mich, dass wir dafür auch gut bewertet werden“ , zeigt sich Studiengangsleiterin von Gesundheits-und Krankenpflege Mag. Karin Klas zufrieden.

Ihre Kollegin und Studiengangsleiterin von Advanced Nursing Practice Mag. Adelheid Schönthaler ergänzt „Wir haben mit dem neuen konsekutiven Master Advanced Nursing Practice ein einzigartiges Angebot geschaffen, das wir ab dem kommenden Studienjahr anbieten werden. Die tolle Bewertung ist für uns eine willkommene Bestätigung unsere Arbeit und zeigt uns, dass das Studienangebot am Puls der Zeit ist.“

Top: Modernste Infrastruktur

Ausgezeichnet bewertet wurde im heurigen CHE Hochschulranking wieder einmal die topmoderne Infrastruktur der IMC FH Krems. Die Basis dafür legt die Hochschule bereits in einem ihrer Grundwerte, demzufolge optimale Voraussetzungen für ein Studium in modernstem praxistauglichem Umfeld höchste Priorität haben. Mit den neu geschaffenen IMC Lounges am Campus und am Standort Piaristengassen wird zusätzlich das Arbeiten alleine oder in Gruppen in ruhiger Atmosphäre gefördert.

Über das CHE Hochschulranking

Fakten zu über 300 Universitäten und Fachhochschulen, mehr als 2.700 Fachbereichen, über 10.000 Studiengängen und die Bewertungen ihrer Studierenden finden sich für über 30 Fächer: Das CHE Hochschulranking bietet die umfassendste und fundierteste Informationsquelle für Studieninteressierte aus dem deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulranking ist auf ZEIT ONLINE abrufbar.

