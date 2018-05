Sanierungsplan für Forstinger angenommen

Traismauer (OTS) - Forstinger - seit 56 Jahren führender Anbieter von Autozubehör, Ersatzteilen, Reifen und Zweirad-Sortimenten - informiert, dass im aktuell anhängigen Sanierungsverfahren heute, am 08. Mai 2018, eine Gläubigertagsatzung stattgefunden hat. In dieser Tagsatzung am Landesgericht St. Pölten hat die Mehrheit der anwesenden Gläubiger dem vom Forstinger-Management vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt und den entsprechenden Antrag angenommen.

Den Gläubigern wurde eine Quote in Höhe von 20%, zahlbar in längstens zwei Jahren, angeboten.

Der Sanierungsplan sieht vor, Forstinger weiterzuführen und so viele Mitarbeiter und Filialen wie möglich zu halten. Von den zuletzt 107 Filialen wurden bisher zwölf bereits geschlossen, zumindest fünf weitere folgen bis Ende des Monats. Forstinger weist somit auch künftig ein flächendeckendes Netz von voraussichtlich 90 Standorten auf, allesamt mit Werkstätten ausgerüstet.

Im Zuge der Sanierungsbemühungen ist es gelungen, Mietkosten in beträchtlicher Höhe einzusparen. Auch viele Lieferanten sind bereit, Forstinger auf dem eingeschlagenen Sanierungsweg zu begleiten. Damit kann Forstinger seinen Kunden weiterhin ein umfangreiches Sortiment bieten und auch alle damit verbundenen Garantie- und Serviceleistungen wahrnehmen. Für die kommenden Sommermonate hat Forstinger attraktive Angebote in den Bereichen Sommerreifen, Fahrrad, Moped und Anhänger geplant.

Abschließend möchte sich die Geschäftsführung von Forstinger bei allen Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden für die Unterstützung in dieser Sanierungsphase bedanken. Forstinger bleibt auch weiterhin der führende Automobilfachmarkt in Österreich.

ÜBER FORSTINGER:



Forstinger ist Österreichs größter Einzelhändler für Automobilzubehör, Zweirad und Zweiradzubehör. In über 90 Filialen mit angeschlossener Werkstätte bietet Forstinger erstklassige Produkte und Services rund um die Mobilität zu fairen Preisen. An das Filialnetz angeschlossen betreibt Forstinger zudem verlässliche und kompetente freie Autowerkstätten. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erwirtschafteten rund 800 Mitarbeiter einen Umsatz von 111 Mio. EUR. Pro Jahr vertrauen über 4 Millionen loyale Kunden auf Forstinger.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting

Paul Trummer

Email: forstinger @ gaisberg.eu

Tel: 0664/6129214