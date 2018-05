TourismFastForward Konferenz 12. und 13. Juni: Programminfo – Standard-Tarif noch kurze Zeit erhältlich!

Die eTourismus-Konferenz im Europahaus Mayrhofen bietet am 12. und 13.06.2018 aktives Netzwerken mit Branchenexperten und hochkarätige Vorträge.

Erhalten Sie viele wichtige Impulse und Einblicke für Ihren Betrieb!

Was von IBM, HERE, Humanizing Technologies und anderen führenden Technologieunternehmen lernen? Human Robots als Ausweg für Mitarbeitermangel? Wollten Sie schon immer mal den Human Robot Pepper live erleben, mit ihm sprechen? Zimmerverkauf ohne OTAs durch Blockchain-Technologie – eine Utopie? DSGVO optimal umsetzen & evt. offene Themen mit einem Experten vor Ort abklären, uvm.

Sichern Sie sich noch schnell den Standard-Tarif oder Ihr Tagesticket!

Die Leitthemen 2018 sind Künstliche Intelligenz, die Blockchain-Technologie und deren Einsatz sowie Auswirkung im Tourismus. Künstliche Intelligenz in Zeiten von Mitarbeitermangel? Human Robots als neue Möglichkeit der Gästebetreuung – sei es für Roomservice, als Concierge, an der Rezeption oder als freundlicher Roboter im Dirndl der Ausflugtipps gibt? Blockchain als Schlüsseltechnologie für den touristischen Vertrieb? Blockchain ist nicht nur Bitcoin. Verbirgt sich dahinter ein neuer Ansatz für den Direktvertrieb ohne Reisemittler? Oder stellt die Blockchain das Meldewesen und damit die Identität des Gastes auf ganz neue Beine? Welche Vorzüge bietet diese Technologie, welche Risiken und Hürden gibt es, wie praxistauglich sind die derzeitigen Konzepte? Was tun mit den Daten einer Destination? Ist mit dem Veröffentlichen von Daten auf der Website oder der interaktiven Karte das Ende der Fahnenstange erreicht? Was, wenn Daten mehr können, als nur auf der Website zu stehen?

Neben hochkarätigen Vorträgen gibt es zwei Praxis-Workshops mit Impulsvorträgen für Hotels bzw. Destinationen. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Use-Case Session mit Praxisbeispielen und Fallstudien.

Wie immer steht das Netzwerken, sowie der interdisziplinäre Gedankenaustausch unter den Tourismusverbänden, Tourismusdienstleistern, Travel Technologie Anbietern, Hotels, Uni’s/FH’s sowie Marketing- und IT-Experten im Fokus der Veranstaltung.

Unterstützter der Veranstaltung sind u.a. Wirtschaftskammer Tirol, Tirol Werbung, TVB Mayrhofen-Hippach, Standortagentur Tirol, ÖHV - Österreichische Hoteliervereinigung, STI Innsbruck.

Profitieren Sie vom Erfahrungsschatz der Vortragenden und erweitern Sie Ihre Kenntnisse. Sichern Sie sich Ihr (Tages-)Ticket! Hier geht‘s zur Anmeldung.

Datum: 12.-13.6.2018

Ort: Europahaus Mayrhofen, Zillertal, Tirol

Konferenzinfos: https://www.tourismfastforward.com/2018/

Sichern Sie sich Ihr (Tages-)Ticket! Profitieren Sie vom Erfahrungsschatz der Vortragenden und erweitern Sie Ihre Kenntnisse. Hier geht‘s zur Anmeldung.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Monai

Kongressorganisation TFF18, Europahaus Mayrhofen

T: + 43 5285 / 6750

office @ europahaus.at