Mobiler Konzept-Store: Der neue BWT Cube of Competence bringt das Markenerlebnis auf die Straße

Bis Ende Juni erstmals im Salzburger Europark: „Premium-Wasser für zu Hause ohne Flaschen zu schleppen“ – BWT präsentiert in innovativem Pop-Up-Store die neue Produktwelt.

Mondsee (OTS/LCG) - BWT macht seine vielfältige Produktwelt dort erleb- und kaufbar, wo sich die Menschen bewegen und setzt auf ein neues Retail-Konzept, das die starke Präsenz im Handel verstärkt und unterstützt: Der neue Pop-up-Store, genannt BWT Cube of Competence, bringt künftig wegweisendes Trinkwassertechnologie-Wissen direkt zu den Konsumenten und wird zu einem weiteren relevanten Kontaktpunkt für Interessierte. Im trendig gestalteten BWT Cube informiert Europas führendes Wassertechnologieunternehmen über die unterschiedlichen Möglichkeiten, Premium-Wasser nach den eigenen Bedürfnissen in den eigenen vier Wänden zu produzieren – ohne weiter Flaschen schleppen zu müssen. Mit dem charmanten BWT Cube of Competence zeigt das Unternehmen komplexe Wassertechnologie einfach und verständlich.

In der Weltneuheit können Interessierte neue BWT-Technologien kennenlernen und sich direkt im BWT Cube informieren oder individualisiertes Wasser verkosten. Vom Soft Filtered Water über das beliebte Magnesium Mineralized Water bis hin zum neuen Balanced Alkalized Water bietet BWT im modernen Cube of Competence in Summe fünf herausstechende Produkt-Technologien, die es dem Konsumenten ermöglichen, das ideale, individualisierte BWT Wasser für den persönlichen Haushalt zu finden. Zusätzlich werden im mobilen Store die neuen Untertisch-Einbaulösungen für den Haushalt erklärt. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner GROHE bietet BWT im Cube die gesamte Vielfalt der Trinkwasseraufbereitung aus dem Wasserhahn: gefiltertes Wasser in Sprudel- Medium- und gekühlter Variante.

Der elegante Pop-up-Store wird künftig in Einkaufsstraßen, in Shopping Malls oder bei Veranstaltungen als sympathischer Markenbotschafter für BWT gastieren.



„Der BWT Cube of Competence erleichtert es Kunden aus fünf verschiedenen Wasser-Technologien das beste persönliche Wasser für Zuhause oder für den Arbeitsplatz zu finden. Der emotionale und einladende Eyecatcher bringt BWT näher mit den Konsumenten zusammen. Er ist der ideale Ort für ein erfrischendes Gespräch bei individualisiertem Wasser von BWT“ , sagt BWT-Vorstand Gerald Steger.

Premiere für den BWT Cube of Competence im Salzburger Europark

Noch bis Ende Juni 2018 ist das Pop-up-Kompetenzzentrum im Salzburger Europark zu Gast und überrascht mit zahlreichen Highlights aus der BWT-Welt. Zur Einstimmung auf die Rennsaison können die Besucher bis 15. Mai 2018 an der Carrera-Rennbahn ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen oder ein GT-Masters-Auto im BWT-Look von 18. bis 26. Mai 2018 hautnah bewundern. Bei einem Gewinnspiel warten zwei Tickets für ein Formel-1-Rennen in Spielberg auf die glücklichen Gewinner. Mit weiteren interaktiven Aktionen rund um den BWT Cube of Competence wird BWT die Besucher in den nächsten Wochen überraschen.

Wer gleich zugreift, profitiert doppelt vom Besuch des trendigen BWT Cube of Competence: Wer sich vor Ort für ein Under-the-Sink-Gerät entscheidet, kann sich über Tickets für GT-Masters- oder Formel-4-Rennen und viele weitere Highlights freuen.

Weitere Informationen auf https://www.bwt-filter.com.



