Bundesländer-Hitparade: Wo die Österreicher am liebsten wohnen

Kärnten, Tirol & Salzburg sind am beliebtesten.

Wien (OTS) - Wohl jeder hat sich schon mal gefragt, wo er am liebsten leben würde. Mit exakt diesem Thema beschäftigt sich eine aktuelle, repräsentative Umfrage von Raiffeisen Immobilien Österreich unter 1000 Österreicherinnen und Österreichern.[1] Auf die Frage „Stellen Sie sich vor, Sie hätten keine finanziellen oder beruflichen Einschränkungen: In welchem österreichischen Bundesland würden Sie am liebsten wohnen?“ nannten in absoluten Zahlen die meisten Befragten, nämlich 17%, die Bundeshauptstadt Wien, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark (je 15%).

Vergleicht man jedoch den Zuspruch zu den Bundesländern mit deren Anteil an der Gesamtbevölkerung, so ist Kärnten der klare Sieger. Obwohl hier lediglich 7% der Bevölkerung leben, wünschen sich 10% der ÖsterreicherInnen ein Zuhause in Kärnten. Sehr beliebt auch Tirol (9% verglichen mit 8% repräsentativer Verteilung) und Salzburg (8% zu 6%).

Kärntner Seen begehrt

Innerhalb Kärntens wurden Klagenfurt und Umgebung, Villach und die Gegend um den Wörthersee am häufigsten als Wunsch-Domizil genannt. Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger, Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich: „Die landschaftliche Schönheit der Seen und Berge gepaart mit südlichem Flair macht Kärnten für die ÖsterreicherInnen besonders lebenswert.“

Österreicher sind Wohn-Patrioten

Die größten Lokal-Patrioten in Wohnfragen sind laut Raiffeisen-Immobilien-Umfrage im Ländle zu Hause: 85% der Vorarlberger würden am liebsten in Vorarlberg wohnen. An zweiter Stelle landeten die Oberösterreicher mit 77% vor Kärnten (76%), Salzburg und der Steiermark (jeweils 74%) und Tirol (73%). Bei den Burgenländern ist der Anteil jener, die ein anderes Bundesland bevorzugen – nämlich die Steiermark – mit 20% am höchsten, aber auch sie wohnen am liebsten im eigenen Bundesland (49%). Die Wiener bevorzugen zu 59% ihre eigene Stadt, aber immerhin 16% der Hauptstädter zieht es nach Niederösterreich. Und die Niederösterreicher würden zu 59% am liebsten in Niederösterreich leben, und nur zu 8% in Wien.

Breites Angebot

Auf www.raiffeisen-immobilien.at finden Übersiedelungswillige aktuell über 2.700 Immobilien aus ganz Österreich, davon mehr als 100 Häuser, Wohnungen oder Grundstücke im beliebtesten Bundesland Kärnten – vom Einfamilienhaus mit Seeblick in Klagenfurt über die Stadtvilla in Spittal/Drau bis zur Maisonettewohnung in Velden. Salzburg-Fans haben die Qual der Wahl unter mehr als 200 Objekten aller Arten und Preisklassen. Darunter befinden sich luxuriöse Dachterrassen-Wohnungen in Salzburg Stadt ebenso wie gemütliche Einfamilienhäuser oder Ferienimmobilien. Und auf Tirol-Liebhaber warten auf dem Web-Portal von Österreichs führender Immobilienmakler-Organisation rund 150 Immobilien, vom sonnigen Baugrund bis zur Penthouse-Wohnung in Innsbruck.

Downloadlink: Detailergebnisse der Befragung zu allen Bundesländern finden Sie hier zum Download: https://www.raiffeisen-immobilien.at/presse-und-downloads/

[1] Online-Panel, durchgeführt vom Österreichischen Gallup Institut im Jänner 2018; repräsentativ für die österreichische Bevölkerung im Alter von 20-65, N = 1000

