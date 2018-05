7. Bodensee-Klassik 2018 von AUTO BILD KLASSIK: Siegerehrung im Bregenzer Festspielhaus

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/53065/3937524

Großer Abschlussabend mit 500 Gästen / Helmut Nigst aus Gräfelfing und Andreas Strohschen aus Feldkirchen sind die Gewinner der Rallye / Schauspieler Ludwig Trepte und die Motorsportler Isolde Holderied sowie Jockel Winkelhock nahmen an der Rallye von AUTO BILD KLASSIK teil

Am Samstag, 5. Mai 2018, ging die 7. Bodensee-Klassik 2018 zu Ende:

Nach drei Tagen, fünf Etappen, 650 Kilometern und 18 Wertungsprüfungen fuhren die 180 Oldtimer und Youngtimer durch den Zielbogen am Bregenzer Festspielhaus. Mit dabei waren auch prominente Teilnehmer: Schauspieler Ludwig Trepte und die Motorsportler Isolde Holderied sowie Jockel Winkelhock steuerten durch die Bodensee-Region. Die Siegerehrung fand am Abend im Festspielhaus Bregenz mit rund 500 Gästen statt. Moderatorin Lina van de Mars führte unterhaltsam durch die Veranstaltung. Sieger der Rallye sind Helmut Nigst aus Gräfelfing und Andreas Strohschen aus Feldkirchen in einem Kougar Sports Mk. I, Baujahr 1968.

Auf den zweiten Platz fuhren Michael und Christina Pitsch aus Hamburg in einem Porsche 924 S von 1986. Dirk Hattenhauer aus Herzebrock-Clarholz und Tim Lücke aus Oelde vom Team Sonax in einem Volkswagen T1 Transporter (Baujahr 1964) holten sich den dritten Platz. Als nächstfolgendes bestes Privatteam wurden auch Christoph und Steffi Karle aus Bodman-Ludwigshafen in einem Riley Special, Baujahr 1934, ausgezeichnet.

Zu den Highlights der Rallye-Strecke, die durch das Allgäu, Oberschwaben, Vorarlberg und Tirol führte, zählten die Zieleinfahrt am Lindauer Hafen am ersten Tag, die Wertungsprüfung auf dem Flugplatz in Bad Saulgau und die Fahrt über den Riedbergpass, das Oberjoch und den Hochtannbergpass am dritten Tag.

"Traumhafte Klassiker, begeisterte Zuschauer und gut gelaunte Teilnehmer - schöner hätte die 7. Bodensee-Klassik nicht werden können", sagt AUTO BILD KLASSIK-Chefredakteur Christian Steiger. "Wir freuen uns schon jetzt auf die Nordsee-Tour der 11. Hamburg-Berlin-Klassik, die vom 13. bis 15. September 2018 stattfindet."

Mehr Informationen, Bilder sowie alle weiteren Platzierungen unter:

www.bodensee-klassik.de und auf Twitter unter: #BKLlive

AUTO BILD KLASSIK im Internet: www.autobild.de/klassik

Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD KLASSIK" honorarfrei

Über die Rallye Bodensee-Klassik:

Die Bodensee-Klassik ist die Schwester-Veranstaltung der Hamburg-Berlin-Klassik und wird seit 2012 jedes Jahr von AUTO BILD KLASSIK - dem Magazin für Oldtimer und Youngtimer - veranstaltet. Die Rallye-Strecke wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautet: "Reisen statt Rasen". Wichtig ist Veranstalter AUTO BILD KLASSIK bei der Rallye eine größtmögliche Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten steht das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye ist geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Krimmer

John Warning Corporate Communications GmbH

Telefon: (040) 533 088 78

E-Mail: k.krimmer @ johnwarning.de