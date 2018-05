DMC2018 branchenführend bezüglich neuer Entwicklungen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Messe Die & Mould China 2018 (DMC2018) und die 2018 Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo, gemeinsam organisiert von der China Die & Mould Industry Association und Shanghai International Exhibition Co., Ltd., findet vom 5. bis 9. Juni 2018 im National Exhibition and Convention Center in Hongqiao, Schanghai, statt (Hallen 2H/3H/4.1H). Das Motto der Veranstaltung, "ausgereifte Fertigungs- und Integrationstechnologien zusammenführen und gleichzeitig integrierte Formgebung und gemeinschaftliche Herstellung zwecks mehr Qualität und Effizienz präsentieren", gibt die aktuelle Richtung der Branche korrekt wieder. An der gleichzeitig stattfindenden 2018 Shanghai International Automotive Moulding and Forming Technology Expo werden weitere Formgebungsanlagen sowie technische Inhalte und Formgebungsanwendungen, Umformtechnik sowie entsprechende Anlagen für die chinesische Automobilindustrie auf höchstem Niveau präsentiert.

Die auf einer Fläche von 100.000 m2 stattfindende Veranstaltung dürfte Tausende von Ausstellern aus fast 20 Ländern und Regionen wie der Schweiz, Japan, Deutschland, Südkorea, Italien und Frankreich anziehen. Mit Schwerpunkt auf Industriebedürfnisse umfasst die DMC2018 eine Plattform zur Präsentation von schlanken Produktionsanlagen, automatisierten und intelligenten Fertigungstechnologien sowie Fertigungstechniken für die integrierte Formgebung und den Präzisionsformenbau.

Mit einem neuen Veranstaltungsort und einer längeren Ausstellungsdauer ist DMC2018 branchenführend in Bezug auf neue Entwicklungen

Die DMC2018 findet angesichts der Strategie, eine größere Reichweite in ganz China zu erreichen, neu im National Exhibition and Convention Center in Hongqiao, Schanghai, statt. Das Ziel ist es, den Formenbau mittels Fertigungstechnologien zu optimieren und zu verbessern, indem die Bereiche Prozesse, Automatisierung, Digitalisierung, Integration, Networking und Informationen schlanker gemacht werden, wodurch die Transformation der Formenbaubranche gefördert wird.

Deutlich verbessertes Layout

Die Organisatoren haben das Layout der Ausstellungen neu strukturiert, um für die Besucher ein besseres und sinnvolleres Erlebnis zu schaffen.

- Halle 3H

Präzisionsverarbeitung, Fertigung und Integration, Automatisierung, Steuerungs- und Messintegration, intelligente und effiziente Fertigungstechnologien, Anlagen und Tools, umfassende Fertigungslösungen, Präzisionskomponenten und Formgebungsmaterialien aus Japan, Europa und den USA.

- Halle 2H

EDM- und elektrische Werkzeugmaschinen, Automatisierung und Anlagen, additive Herstellungstechnologien, Formstahl und Formmaterialien, Internet-optimierte CAD/CAM/CAE-Integration und digitale Managementtechnologien, Mess-Tools

- Halle 4.1H

Formgebungs- und Materialformungstechnologien, Kunststoff- und Pressmaschinen, Lösungen für Stanzüberprüfungsvorrichtungen für Rohkarosserien, leichtgewichtigte Formungstechnologien für die Automobil- und Luftfahrtindustrie, umfassende Formgebung (für Elektronik- und Haushaltsgeräte)

Durch die auf fünf Tage verlängerte Ausstellungsdauer schafft die Veranstaltung eine wichtige Branchenplattform mit mehr Zusatzleistungen

Angesichts des anhaltenden Wirtschaftswachstums und der beschleunigten Transformation der Formenbaubranche sowie zwecks Erfüllung des Einkaufsbedarfs von Ausstellern und Besuchern sowie mehr Zusatzleistungen für die Aussteller haben die Organisatoren die Ausstellungsdauer von vier auf fünf Tage erhöht, wodurch eine größere Networking-Plattform für die Aussteller und Besucher geschaffen sowie der Geschäfts- und Handelswert der Veranstaltung maximiert wird.

Adresse von Shanghai International Exhibition Co., Ltd. : No.10 Building, Hongqiao Zhenro Center,666 Shenhong Road, Shanghai Tel.: (86-21) 6279 2828 Fax: (86-21) 65455124 E-Mail: dmc2018 @ siec-ccpit.com