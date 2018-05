„Eurovision Song Contest“ – Das erste Semifinale am 8. Mai live in ORF eins

Alle drei Shows barrierefrei im ORF – Teletwitter im ORF TELETEXT

Wien (OTS) - Daumendrücken für Cesár! Am Dienstag, dem 8. Mai 2018, ist es so weit – dann geht Cesár Sampson live ab 21.00 Uhr in ORF eins im ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest 2018“ mit Startnummer 13 ins Rennen um eines der zehn Tickets für das große Finale am 12. Mai. Für den fachmännischen Kommentar sorgt einmal mehr Andi Knoll. Eröffnet wird der ESC-Abend von ORF eins bereits um 20.15 Uhr mit dem ersten Teil von „Mr. Song Contest proudly presents“. Im Anschluss an das erste Semifinale meldet sich Jürgen Pettinger um 23.15 Uhr mit einer „ZiB 24“-Spezialausgabe live aus Lissabon.

Cesár Sampson: „Morgen ist es so weit, der Tag, auf den wir alle seit Monaten hingearbeitet haben, ist da! Ich werde auf der Bühne alles geben, und wenn es so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann denke ich, dass der Finaleinzug klappen wird. Aber diese Entscheidung trifft am Ende des Tages Europa.“

In Lissabon traf Cesár Sampson auch den österreichischen Botschafter Mag. DDr. Robert Zischg, der ihm gutes Gelingen für seinen großen Auftritt wünschte: „Die gesamte österreichische Botschaft in Portugal hält Cesár Sampson die Daumen, und wir sind auch sehr optimistisch, dass er es ins Finale und dann ganz weit nach vorne schafft.“

Das Voting und die Startreihenfolge im ersten Semifinale:

Die Punkte werden – wie in allen Ländern – zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televoting vergeben. Im ersten Semifinale voten nur die teilnehmenden Länder sowie Portugal, Spanien und Großbritannien, die bereits für das Finale qualifiziert sind. Die Zuseherinnen und Zuseher in Österreich können ihre Stimme unter 0901 059 05 und der angehängten zweistelligen Startnummer (50 Cent pro Anruf oder SMS) abgeben. Für Österreich mit Startnummer 13 kann nicht gevotet werden.

Die Startreihenfolge des ersten ESC-Semifinales am 8. Mai:

01 Aserbaidschan: Aisel „X My Heart“

02 Island: Ari Ólafsson „Our Choice“

03 Albanien: Eugent Bushpepa „Mall“

04 Belgien: Sennek „A Matter of Time“

05 Tschechien: Mikolas Josef „Lie to Me“

06 Litauen: Ieva Zasimauskaitė „When We’re Old“

07 Israel: Netta „Toy“

08 Weißrussland: Alekseev „Forever“

09 Estland: Elina Nechayeva „La Forza“

10 Bulgarien: Equinox „Bones“

11 Mazedonien: Eye Cue „Lost and Found“

12 Kroatien: Franka „Crazy“

13 Österreich: Cesár Sampson „Nobody but You“ (Voting aus Österreich nicht möglich!)

14 Griechenland: Yianna Terzi „Oniro Mou“

15 Finnland: Saara Aalto „Monsters“

16 Armenien: Sevak Khanagyan „Qami“

17 Schweiz: ZiBBZ „Stones“

18 Irland: Ryan O’Shaughnessy „Together“

19 Zypern: Eleni Foureira „Fuego“

Teletwitter im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Nach den Erfolgen in den Vorjahren bietet der ORF TELETEXT allen Song-Contest-Fans auch heuer wieder ein Teletwitter-Service an: Bei den „Eurovision Song Contest“-Semifinalen (8. und 10. Mai) und dem Finale (12. Mai) wird im ORF TELETEXT wieder getwittert. Dabei können auf Twitter gepostete Kommentare im ORF TELETEXT von den Zuschauerinnen und Zuschauern während der TV-Show am unteren Bildrand ihres Fernsehgeräts – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet werden. Der Hashtag für die Twitter-Postings aller, die sich aktiv beteiligen möchten, lautet #ESCORF. Auf Seite 780 des ORF TELETEXT werden dann von der Teletext-Redaktion ausgewählte Tweets – zum Beispiel besonders witzige oder originelle Kommentare – während der TV-Shows gezeigt.

Die Postings erscheinen beim Anwählen der Seite 780 am unteren Bildschirmrand, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Tweets mit Bildern oder Links sind dabei aus technischen Gründen ausgeschlossen, zur Veröffentlichung können nur Tweets mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es genaue Erläuterungen zu diesem Teletwitter-Service, das technisch einer Untertitelung entspricht. Bei manchen digitalen Set-Top-Boxen können Untertitel nicht über den Teletext, sondern nur über das Menü der Box aufgerufen werden, sodass in diesen Fällen – z. B. bei der UPC Mediabox – im Untertitelungs-Menü statt „Deutsch für Hörgeschädigte“ der Punkt „Deutsch“ (für Teletwitter/Teletext-Seite 780) angewählt werden muss.

Der „Eurovision Song Contest“ im ORF-TV

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 8. und am 10. und des Finales am 12. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am 8. und am 12. Mai lässt eine „ZiB 24“-Spezialausgabe mit Jürgen Pettinger den ESC 2018 ausklingen. Dietmar Petschl berichtet in den aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen während der Entscheidungswoche aus Lissabon. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Guten Morgen Österreich“ und Sendungen der „Unterwegs in Österreich“-Familie widmen sich in ihren Programmen dem Song Contest.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

In der Finalwoche berichtet Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer für die Ö3-Hörer/innen live aus Lissabon über Österreichs Vertreter Cesár Sampson, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf http://oe3.ORF.at. Den Blog, alle Infos und Storys und die Fotos vom „Eurovision Song Contest“ gibt’s auf http://oe3.ORF.at.

Der „Eurovision Song Contest“ im Internet

Wer online oder mobil mit dabei sein möchte, dem bieten news.ORF.at und die ORF-TVthek Gelegenheit: Auf news.ORF.at informieren u. a. Live-Ticker laufend über das Geschehen bei den Semifinalen und dem Finale. Die ORF-TVthek liefert Live-Streams aller TV-Übertragungen des Musik-Events der Sonderklasse. Und als spezielles Service werden während der Live-Sendungen auch Video-on-Demands bereitgestellt. Außerdem werden in einem Video-on-Demand-Themenschwerpunkt auch weitere ORF-Sendungen und Beiträge rund um das Geschehen in Lissabon zusammengefasst. Auch ORF extra hat ein tolles Package für die ESC-Fans geschnürt: Auf extra.ORF.at gibt es ein Presskit (u. a. mit CD) von Cesár Sampson zu gewinnen. Außerdem informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

Der „Eurovision Song Contest 2018“ barrierefrei im ORF

Wie bereits in den Vorjahren wird auch der 63. „Eurovision Song Contest“ aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im ORF ohne Barrieren für hör- oder sehbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt: Der ORF präsentiert alle drei TV-Events – die beiden Halbfinale und das Finale – auf ORF eins mit Untertiteln und Audiokommentar sowie auf der ORF-TVthek zeitgleich im Live-Stream und sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF Live-Untertitelung aller drei TV-Shows, der beiden Halbfinale am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai – inklusive Songvorstellung und Entscheidung – und natürlich der Finalshow am Samstag, dem 12. Mai, jeweils ab 21.00 Uhr in ORF eins, im ORF TELETEXT auf Seite 777 an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live –, für blinde und sehbehinderte Menschen audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die dreiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins vor den beiden Halbfinalshows am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai, sowie des Finales am Samstag, dem 12. Mai – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt.

