„Chorissimo!“: 700 junge Chortalente bringen Grafenegg zum Klingen

LR Teschl-Hofmeister: Singen als lebenslange freudebringende Passion

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Auditorium in Grafenegg veranstaltete kürzlich das Landesjugendreferat NÖ im Beisein von Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und in Kooperation mit dem Landesschulrat für Niederösterreich, den Projekten „Stimmbogen NÖ“ und „Jugend musiziert für Jugend“, dem ORF und der Chorszene unter dem Motto „Junge Stimmen aus allen Richtungen“ ein großes Chöretreffen. In zwei Veranstaltungen brachten dabei insgesamt 25 niederösterreichische Schul- und Jugendchöre sowie ein Gastchor aus den USA mit begeisterten Sängerinnen und Sängern, unterstützt von einer Stage-Band und Sing-Animateuren das großartige Ambiente des Auditoriums in Grafenegg zum Klingen. Moderiert wurden die Veranstaltungen von Monika Ballwein und Erhard Mann. Zusätzliche Dynamik verlieh ein „Applausometer“, das jeweils die Dezibel der Intensität des Applauses festhielt.

„Das Land Niederösterreich fördert junges Chorsingen und bietet Anreize, sich aktiv zu beteiligen. Mit der Veranstaltung ‚chorissimo!‘ präsentieren sich junge Talente und legen die Basis für die Vermittlung von Musik und Kultur in jungen Jahren. Gerade wer sich schon früh mit dem Singen befasst, für den wird es zur lebenslangen freudebringenden Passion", schätzt Jugendlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Wert der musikalischen Erziehung.

Im Zentrum steht beim Chorsingen die Freude an der Musik, darüber hinaus werden wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die man im späteren Leben brauchen kann. Junge Menschen müssen sich organisieren können. Auch die heute so wichtige Fähigkeit, sich präsentieren zu können, wird auf der großen Bühne real. Die Freude am gemeinsamen Singen und die Ermutigung zu öffentlichen Auftritten sollen die Sängerinnen und Sänger verstärkt zur Beteiligung am kulturellen Leben motivieren.

