OÖ Pfadfinderinnen und Pfadfinder veranstalten internationales Landeslager HOME2018

4.000 Kinder- und Jugendliche und deren Jugendleiter aus 20 Ländern freuen sich auf das internationale Pfadfinderlager, das von 6. bis 15. August 2018 im Salzkammergut stattfindet

„Alle Bereiche werden ausnahmslos von ehrenamtlichen Pfadfindern abgedeckt. Ohne deren Engagement würden wir so ein Projekt nicht zustande bringen Bettina Jaksch, Landesleiterin der OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Projektleiterin des HOME2018

Wir sind sehr stolz, heuer wieder Gäste 20 verschiedener Nationalitäten in Berg i. Attergau beherbergen zu dürfen Michael Etlinger, Landesleiter der OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Projektleiter des HOME2018

Linz (OTS) - Bereits zum 14. Mal heißen die OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihre Freunde aus aller Welt am eigenen Lagerplatz „Scout Camp Austria“ in Berg i. Attergau herzlich willkommen. Unter dem Motto „HOME2018“ beschäftigen sich die 4.000 Teilnehmer auf vielfältige Art und Weise mit dem Begriff „Zuhause“ und was er für jeden Einzelnen bedeutet. So wird der Lagerplatz zum temporären „Zuhause“ für alle.

Die Vorbereitungen für das Landeslager der OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern umgesetzt. „Alle Bereiche werden ausnahmslos von ehrenamtlichen Pfadfindern abgedeckt. Ohne deren Engagement würden wir so ein Projekt nicht zustande bringen“ , betont Bettina Jaksch, Landesleiterin der OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie Projektleiterin des HOME2018.

„Wir sind sehr stolz, heuer wieder Gäste 20 verschiedener Nationalitäten in Berg i. Attergau beherbergen zu dürfen“ , so Michael Etlinger, Landesleiter der OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Projektleiter des HOME2018. Die Pfadfinderbewegung zeigt wieder einmal, wie gut das friedliche Zusammenleben von jungen Menschen aus u.a. Taiwan, Kanada und halb Europa funktionieren kann.

Unterteilt in die vier Altersstufen der Pfadfinderbewegung Wichtel und Wölflinge, Guides und Späher, Caravelles und Explorer und Ranger und Rover erleben die Teilnehmenden ein erlebnisreiches Lager mit maßgeschneidertem Programm. Je älter die Jugendlichen, umso mehr wird das Programm selber demokratisch bestimmt und durchgeführt. Mehr Infos: www.home2018.at

Rückfragen & Kontakt:

Maria Binder

HOME 2018

Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit

+43 650 9909759

presse @ home2018.at

www.home2018.at