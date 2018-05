Vom Brexit, Europas bröckelndem Wertefundament und Denkfabriken

„Values, what values“ - Free Market Road Show® stoppt in Wien:

Wien (OTS) - Hayek-Institut und Austrian Economics Center laden zu prominent besetzter Panel-Diskussion über Folgen und Chancen des Brexit sowie europäische Grundwerte am 14. Mai, Industriellenvereinigung.

Schwächt der Brexit Europas Grundwerte wie den freien Handel und die freie Mobilität? Oder bringt er neue Chancen, die noch keiner gesehen hat? Und was heißt das alles für Österreichs Wirtschaftsstandort?

Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt einer Panel-Diskussion im Rahmen der „Free Market Road Show“ (FMRS), die am 14. Mai 2018 in Wien Halt macht. Die prominent besetzte Rednerliste garantiert spannende Antworten: Douglas Hoyos (Abgeordneter zum Nationalrat, NEOS), John Isaby (BrexitCentral), Michael Jäger (Taxpayers Association of Europe, TAE), Wolfgang Jung (Fraktionsvorsitzender des Gemeinderatsausschusses für europäische und internationale Angelegenheiten, FPÖ) Barbara Kolm (Austrian Economics Center/Hayek Institut), Bernhard Krumpel (Group Communications, NOVOMATIC) Clemens Wallner (Industriellenvereinigung), Richard Zundritsch (Added Value).

„Wie stehen Werte wie individuelle Freiheit und Verantwortung zu praktischen Fragen wie Gesundheit, Bildung, Freihandel, welche Folgen hätte ein Werteverzicht - darüber werden wir diskutieren“, sagt Barbara Kolm, Präsidentin des Hayek-Instituts sowie Direktorin des Austrian Economics Center, über die in Kooperation mit der Industriellenvereinigung organisierte Veranstaltung der FMRS in Wien.

Die Free Market Road Show® - entwickelt von Hayek-Institut und Austrian Economics Center - tourt seit 2008 durch Europa. Die Konferenzreihe ist weltweit wohl die größte Veranstaltung dieser Art im Bereich Ökonomie und Free Market Policy, sozioökonomische Fragen stehen im Mittelpunkt. "Values, what values?" ist das Generalthema der aktuellen 11. Auflage der Konferenzserie: in 40 europäischen Städten erörtern Experten verschiedener Fachrichtungen bei Publikumsdiskussionen wirtschaftliche und politische Probleme unter dem Blickpunkt von (europäischen) Werten, moralischen Fragen und sozialer Verantwortung (Details und Stationen unter www.freemarket-rs.com).

„Denk-Nachschub“ im Hayek-Institut

Im jüngst zu einer der besten „unabhängigen Denkfabriken“ gekürten Hayek-Institut gibt es ordentlichen „Denk-Nachschub“ bei Vorstands-und Kuratoriumsmitgliedern. Mit Christian Angermayer, Gründer und Eigentümer der Apeiron Investment Group Ltd., hat einer der erfolgreichsten Technologie- und Finanzinvestoren Europas Platz im Vorstand genommen. Für ihn ist „das Hayek-Institut ein wertvoller Think Tank, der der Öffentlichkeit, Politik und den Medien Fakten zur Entscheidungsfindung an die Hand gibt - diese Arbeit unterstütze ich gerne.“ Die aktuelle politische Diskussion sei, so Angermayer, leider zu oft von „political correctness, fake news und altem Rechts-Links-Lagerdenken überlagert“. Nötig sei eine Politik des Pragmatischen und Sinnvollen, die „Probleme offen anspricht, diskutiert und analysiert.“

Kai Weiß (Jahrgang 1996) ist der jüngste „Hayekaner“ im Vorstand. „Eine zweifelsohne große Ehre“, sagt der kurz vor seinem Abschluss an der Fachhochschule Regensburg stehende Weiß. Das „Hayek Institut setzt sich täglich für eine freiere Welt ein, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. In Zeiten astronomisch hoher Steuern, unendlicher Regulierungen und überbordender Bürokratie -egal ob aus Wien, Berlin, Washington oder Brüssel kommend - ist das dringend notwendig. Es freut mich mitzuhelfen, libertäre Ideen besonders unter jungen Menschen weiterzuverbreiten.“

Neu im Vorstand fungiert Claudio Cocca als Kurator. Er ist Präsident und Gründer der Schweizer Geneva Group International AG (GGI), einer weltweiten Organisation von Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien. "Als wirtschaftsliberaler Unternehmer habe ich bereits als Student die weltweite Bedeutung der Österreichischen Schule, insbesondere derjenigen von Hayek kennen- und schätzengelernt. Es ist mir eine grosse Ehre, meinen Beitrag im Vorstand des Hayek Institutes als Kurator leisten zu dürfen", sagt der Zürcher Wirtschaftstreuhänder mit österreichischen Wurzeln. Cocca hat einige renommierte Auszeichnungen vorzuweisen, unter anderem verlieh ihm US-Präsidenten Barack Obama den „Presidential Lifetime Achievement Award“ im Jahre 2016. Nun freut sich Cocca, " das Gedankengut Hayeks in meiner Funktion weiterleben zu lassen und dessen Aktualität und Bedeutung in Österreich und in anderen Ländern fördern zu können."

Bester unabhängiger Think Tank

„Ich freue mich sehr, hier Erfahrung und dort jugendlichen Tatendrang in unserer Führungsriege begrüßen zu dürfen“, sagt Präsidentin Barbara Kolm. Damit dürfte wohl auch das Ranking des Hayek-Institutes in der Liste der weltweit einflussreichsten Think Tanks weiter steigen. Im jährlich von der „University of Pennsylvania“ erstellten aktuellen „Global Go To Think Tank Index Report 2017“ liegt das Friedrich A. v. Hayek Institut in der Kategorie „Best Independent Thinktanks“ auf Platz 56 (https://repository.upenn.edu/think_tanks/). Das Ranking weist das Hayek-Institut weiters auf Platz 111 der „wichtigsten westeuropäischen Institute“ aus.

Insgesamt umfasst das Ranking weltweit 7.815 solcher Think Tanks. Als relativ kleines Land rangiert Österreich mit der Anzahl von 68 Think Tanks in der Länderliste auf Platz 17, die Spitze halten hier die USA mit 1.872 Denkfabriken. Das „Austrian Economics Center“ (AEC), mit dem das Hayek-Institut eng kooperiert, rangiert als wichtigster österreichischer Think Tank auf der Liste der Nicht-US-Institute auf Platz 118, in der Kategorie „unabhängig“ gar auf Platz 21.

Mehr Informationen unter: www.hayek-institut.at

