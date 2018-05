Opening Ceremony des „Eurovision Song Contest“ – Cesár Sampson am Blauen Teppich

Meet and Greet mit Deutschlands Michael Schulte und Auftritt bei der Israel-Party

Wien (OTS) - Cesár Sampson auf Promotour in Lissabon! Auf einer Terrasse hoch über den Dächern der portugiesischen Hauptstadt traf Cesár Sampson gestern den Deutschen ESC-Künstler Michael Schulte. Neben Interviews und Fotos stand auch eine ganz besondere musikalische Performance auf dem Programm: Gemeinsam präsentierten die beiden Sänger Cesárs Song-Contest-Song „Nobody but You“. Am Abend stattete der österreichische ESC-Teilnehmer noch der Israel-Party im Cineteatro Capitólio einen Besuch ab, wo er u.a. neben Künstlern aus Irland, Dänemark, Island, Finland, Bulgarien und Gastgeberin Netta seinen Song performte.

Heute (6. Mai) am Abend steht der Bürgermeisterempfang in Lissabon auf dem Programm. Dann wird der 63. Eurovision Song Contest in der portugiesischen Hauptstadt offiziell eröffnet. Alle Künstler gehen davor über den zu „All aboard“ – dem maritimen Motto des ESC 2018 – passenden Blauen Teppich. Als Location dafür wurde das direkt am Tejo gelegene MAAT-Museum gewählt. Fotos vom Blauen Teppich sind ab ca. 20.00 Uhr unter presse.ORF.at abrufbar.

Der TV-Fahrplan zum „Eurovision Song Contest“:

Dietmar Petschl berichtet in den aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen während der Entscheidungswoche aus Lissabon. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Guten Morgen Österreich“ und Sendungen der „Unterwegs in Österreich“-Familie widmen sich in ihren Programmen dem Song Contest. Am Montag, dem 7. Mai, zeigt Christoph Feurstein in „Thema“ um 21.05 Uhr in ORF 2 eine Reportage über Österreichs ESC-Künstler Cesár Sampson. Nach dem Semifinale am 8. und dem Finale am 12. Mai lässt jeweils eine „ZiB24“-Spezialausgabe mit Jürgen Pettinger die ESC2018 live aus Lissabon ausklingen.

Montag, 7. Mai:

21.05 Uhr, ORF 2: „Thema“ – Reportage über Cesár Sampson

Dienstag, 8. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13)

23.15 Uhr, live in ORF eins: „ZiB 24 spezial“ aus Lissabon

Donnerstag, 10. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Zweites Semifinale

Samstag, 12. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert die Finalisten des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Finale – die Live-Show 0.15 Uhr, live in ORF eins: „ZiB 24 spezial“ aus Lissabon

