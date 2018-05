Lercher/Brunner gratulieren der neuen JG-Bundesvorsitzenden Claudia O’Brien

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und die stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner gratulieren der neugewählten Bundesvorsitzenden der Jungen Generation in der SPÖ (JG) Claudia O’Brien herzlich. „Besonders freut es mich auch als SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin, dass die JG-Frauensprecherin die Wahl für sich entscheiden konnte. Damit gibt es wieder eine starke Frau an der Spitze der Jungen Generation“, sagte Brunner am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Denn auch die scheidende JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits habe „immer ein besonderes Augenmerk auf die Themen der Gleichberechtigung und der Chancengerechtigkeit gelegt“. Lercher betonte: „Ich bin mir gewiss, das O’Brien viel dazu beitragen wird, den Partizipazions- und Demokratisierungsprozess der SPÖ mit Leben zu füllen.“ Lercher und Brunner wünschen der neuen Vorsitzenden unisono viel Glück und Erfolg.****(Schluss) up

