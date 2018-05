Nehammer zum Gedenktag: „Niemals vergessen“

VP-Generalsekretär anlässlich Gedenktag und 73. Gedenkfeier der Befreiung des KZ-Mauthausen: Konsequent dafür stark machen, dass Antisemitismus und Hass keinen Platz in Gesellschaft haben

Wien (OTS) - „Alljährlich rufen wir uns bei der Gedenkfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen das dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit in Erinnerung. Es ist unsere Verantwortung als Politik und Gesellschaft alles dafür zu tun, dass sich Verbrechen wie jene in der NS-Zeit niemals wiederholen“, so der VP-Generalsekretär Karl Nehammer. Er ist überzeugt, dass jede und jeder etwas dazu beitragen kann: „Wir müssen uns konsequent dafür stark machen, dass Rassismus, Antisemitismus und Hass keinen Platz in unserer Gesellschaft haben können.“



Antisemitische Entwicklungen im Keim ersticken

„Das Gedenken an die Gräueltaten des Nationalsozialismus ist unser aller Verantwortung und eint uns über die Parteigrenzen hinweg. Nützen wir das Gedenkjahr 2018, stellen wir uns unserer Geschichte und fördern gemeinsam eine aktive Erinnerungskultur“, denn, so der VP-Generalsekretär: „Nur, wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen. Die Erinnerung an die Grausamkeiten des NS-Regimes darf nie verblassen und wir müssen sie auch den nächsten Generationen mit auf den Weg geben. Nur so können wir antisemitische, faschistische und rassistische Entwicklungen bereits im Keim ersticken.“

