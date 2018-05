Bis zu 706.000 sahen 30 Jahre „Bundesland heute“ im ORF

ORF-GD Wrabetz: „Zeigt unverwechselbare und unverzichtbare Rolle des ORF als Public-Value-Haus Österreichs“

Wien (OTS) - 90.000 Sendungen, 9 Bundesländer – ein Stück heimische TV-Geschichte: Zum 30. Geburtstag von „Bundesland heute“ kam es gestern, am 4. Mai 2018, zu einer Premiere im ORF-2-Hauptabend. In neun Jubiläumssendungen der ORF-Landesstudios an einem Sendeplatz warfen prominente Persönlichkeiten und musikalische Stargäste einen Blick zurück auf 30 Jahre „Bundesland heute“ und damit 30 Jahre Österreichische Zeitgeschichte. Bis zu 706.000 ließen sich diesen TV-Abend im Zeichen der Regionalität nicht entgehen, durchschnittlich waren 690.000 bei 28 Prozent Marktanteil via ORF 2 dabei.

In der ORF-TVthek sind übrigens alle neun Jubiläumsausgaben zum Nachsehen abrufbar.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz freut sich „dass die Geburtstagsfeier für ‚Bundesland heute‘ ein großer Erfolg beim Publikum war. Erstmals haben die Landesstudios den Hauptabend in allen neun Bundesländern regionalisiert gestaltet und waren auch um 20.15 Uhr die überlegene Nummer eins in der Gunst des Publikums. Die von den Teams der Landesstudios mit Professionalität und Herzblut gestalteten Jubiläumssendungen setzten dabei auf ihre Stärken als täglich ergänztes elektronisches Gedächtnis der Bundesländer und Bühne für die Vielfalt der Regionen und ihrer Menschen. Der Rückblick auf die erfolgreiche Geschichte von ‚Bundesland heute‘ zeigt die unverwechselbare und unverzichtbare Rolle des ORF als Public-Value-Haus Österreichs.“

