Wien: Abgängiger in Donau aufgefunden

Wien (OTS) - Wie bereits berichtet, ist es am 1. Mai 2018 gegen 13.30 Uhr zu einem Badeunfall in der alten Donau gekommen. Mehrere Jugendliche gaben an, dass sie mit einem Tretboot auf der Alten Donau unterwegs waren, als einer ihrer Freunde im Wasser untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Taucher durchsuchten bereits in den vergangenen Tagen die Alte Donau im Bereich des Unfallorts – leider erfolglos. Am heutigen Tag wurde seit 09.00 Uhr nächst der Kagraner Brücke mit Hilfe von zwei Leichenspürhunden der Landespolizeidirektion Tirol erneut nach dem 14-Jährigen gesucht. Nachdem von beiden Hunden an der Wasseroberfläche eine Spur aufgenommen werden konnte, durchsuchten Taucher des EKO Cobra den entsprechenden Bereich. Gegen 14.30 Uhr konnte die Leiche des 14-Jährigen geborgen werden. Eine polizeiliche Kommission bestätigte die Identität des Verstorbenen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet.

