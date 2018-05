„Sport am Sonntag“ mit den Erfolgs-Bullen und Eishockey-WM

Am 6. Mai ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 6. Mai 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 33. Runde. Danach stehen folgende Themen auf dem Programm:

FC Salzburg: Erfolg mit Effekt

Der Salzburger Höhenflug und sein Impuls für Fußball-Österreich.

Eishockey-WM: Österreich zurück unter den Topnationen

Das Nationalteam will sich bei der WM in Dänemark in der Weltspitze etablieren.

Wings for Life World Run: Das große Rennen

Das Laufspektakel als globaler Charity-Event der Superlative.

