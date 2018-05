Kunasek erweitert Auftrag der Untersuchungskommission zum Golan-Video

„Ich möchte wissen, welcher Personenkreis hat von dem Video gewusst“

Wien (OTS) - Einer Meldung der Kleine Zeitung zu Folge soll das Golan-Video Soldaten in ihrer Einsatzvorbereitung in Österreich gezeigt worden sein. Der Verteidigungsminister will nun aufklären lassen, welcher Personenkreis der verantwortlichen Kommandanten zu welchem Zeitpunkt von dem Video Kenntnis hatte. Bisher untersuchte die Kommission primär die Befehlslage, den konkreten Ablauf des im Video gezeigten Vorfalls sowie die Meldekette an die vorgesetzten Kommanden.

„Bei dem gezeigten Video handelt es sich um kein offizielles Ausbildungsvideo des Verteidigungsministeriums,“ bestätigt der Generalstabschef Othmar Commenda.

Minister Kunasek betont: „Ich stehe weiter hinter jenen Soldaten, die nach bestem Wissen und Gewissen einen schwierigen Auftrag zu erfüllen hatten. Ich möchte aber lückenlos aufgeklärt haben, wie sich die Befehlslage darstellte und welchen Kenntnisstand die Verantwortungsträger zu den Vorfällen hatten!“

