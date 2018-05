ORF SPORT + mit Eishockey-WM-Spielen Schweiz – Österreich und Österreich – Russland

Ebenfalls am 5. und 6. Mai: Fußball-Bundesliga der Frauen, Handball Liga Austria und das Fußball-Regionalliga-Ost-Derby

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 5. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Spiel Schweiz – Österreich bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 12.00 Uhr, vom Fußball-Bundesliga-Spiel der Frauen SKN St. Pölten Frauen – Union Kleinmünchen um 15.50 Uhr und vom Handball-Liga-Austria-Viertelfinalspiel Moser Medical UHK Krems – Sparkasse Schwaz Handball Tirol um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das FIFA-Fußball-WM-Magazin um 15.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 15.30 Uhr, die Höhepunkte vom DTM-Rennen Hockenheim 2018 um 18.00 Uhr, von der WRC-Rallye Argentinien 2018 um 19.00 Uhr und vom Spiel Schweiz – Österreich bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Fußball-Regionalliga-Ost-Spiel SK Rapid II – FK Austria Wien Amateure um 10.00 Uhr und vom Spiel Österreich – Russland bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 12.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 und 9.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, die Höhepunkte von der FIA World Rallycross Championship Portugal 2018 um 19.00 Uhr, vom Spiel Österreich – Russland bei der Eishockey-WM Dänemark 2018 um 20.15 Uhr und von der Sailing World Cup Series Hyères 2018 um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 6. Mai.

Vom 4. bis 20. Mai steht in Dänemark die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Österreich trifft in der Gruppe A auf die Schweiz (5.5.), Russland (6.5.), Slowakei (8.5.), Schweden (9.5.), Frankreich (11.5.), Weißrussland (12.5.) und Tschechien (14.5.).

ORF SPORT + überträgt alle Spiele des österreichischen Teams live. Ebenfalls live zu sehen sind zwei Viertelfinal-Begegnungen (17.5.), die Halbfinal-Spiele (19.5.), das Bronze Match (20.5.) und das Gold Match (20.5.). Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

In der 14. Runde der Fußball-Bundesliga der Frauen hat der SKN St. Pölten Frauen am Sportplatz Böheimkirchen die Union Kleinmünchen zu Gast. St. Pölten ist mit 13 Siegen aus 13 Spielen klarer Tabellenführer. Die Oberösterreicherinnen nehmen mit 14 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein.

Kommentator ist Oliver Polzer.

Thriller in der Osthalle, mit besserem Ende für Sparkasse Schwaz Handball Tirol: Im zweiten Match der Viertelfinalserie in der spusu Handball Liga Austria besiegten die Gastgeber den Moser Medical UHK Krems mit 28:27 und sorgten damit für ein Entscheidungsspiel am 5. Mai. Kommentator ist Johannes Hahn.

ORF SPORT + zeigt am 6. Mai aus der Fußball-Regionalliga Ost das Spiel SK Rapid II – FK Austria Wien Amateure live. Die Austria nimmt derzeit mit 50 Punkten den vierten Tabellenplatz ein. Rapid ist mit 41 Punkten Siebenter. Das Spiel im Allianz Stadion in Wien kommentiert Erwin Hujecek.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 4. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

