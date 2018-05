SPÖ-Termine von 7. Mai bis 13. Mai 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 7. Mai 2018:

10.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt anlässlich des Muttertages am Pressegespräch der Plattform Mutternacht zum Thema „Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Österreich und weltweit“ teil (VinziRast – mittendrin, Dachatelier, Lackierergasse 10, 1090 Wien).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt im Rahmen der Mutternacht am Publikumsgespräch nach dem Screening von „Ixcanul – Der Vulkan“ teil (Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien).

DIENSTAG, 8. Mai 2018:

16.00 Uhr Auf Initiative von SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried diskutieren anlässlich des Europatags Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, SPÖ-Vorsitzender Christian Kern und Ulrike Lunacek, EP-Vizepräsidentin und grüne Abgeordnete zum EP a.D. zum Thema „Die Union am Prüfstand. Welche Reformen braucht die EU?“. Nach der Eröffnung der Podiumsdiskussion durch SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried und Grußworten von SPÖ-Delegationsleiterin im EU-Parlament Evelyn Regner folgt die Podiumsdiskussion. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y9xzebpm (Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Eingang Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit der sozialdemokratischen Bildungsorganisation und dem SPÖ-Parlamentsklub zur Verleihung des „Bruno-Kreisky-Preises für das Politische Buch 2017“ an Juli Zeh für ihr bisheriges publizistisches Werk ein. Nach der Begrüßung durch den gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder findet ein Talk mit Michael Ludwig (Stadtrat, Vorsitzender der SPÖ-Wien, Vorsitzender der Bundesbildungsorganisation), Maria Maltschnig (Direktorin des Karl-Renner-Instituts) und Hannes Swoboda (Vorsitzender der Jury) zum Thema „25 Jahre Bruno-Kreisky-Preis“ statt. Im Anschluss daran SPÖ-Vorsitzender Christian Kern im Gespräch mit der Preisträgerin Juli Zeh. Nähere Information und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y7ft8ykj (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien).

19.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern und der gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder besuchen das „Fest der Freude“ (Heldenplatz, Wien).

MITTWOCH, 9. Mai 2018:

10.00 Uhr Offene Enquete des SPÖ-Parlamentsklubs zum Thema „Digitale Menschenrechte“. Nach der Eröffnung durch Harald Troch, SPÖ-Sprecher für Menschenrechte, halten SPÖ-Abgeordnete und ehemalige Staatssekretärin für Digitalisierung Muna Duzdar und der SPÖ-Sprecher für Datenschutz Walter Bacher Keynotes. Danach spricht Dirk Helbing, Professor am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zum Thema. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yavhp655 (Palais Epstein, Innenhof, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried nimmt an der Matinee zum Europatag der Europäischen Bewegung Österreich und an der Podiumsdiskussion „#ZukunftEU – EU der Zukunft. Welche Rolle für die Friedensmacht Europa?“ teil; u.a. mit EU-Kommissar Johannes Hahn, Bundesminister Gernot Blümel, Mareike Ohlberg (Mercator Institute for China Studies), Paul Schmidt (ÖGfE) und Christian Zoll (Bundesjugendvertretung) (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

19.00 Uhr Auf Initiative von SPÖ-Abgeordnetem Harald Troch und in Kooperation mit dem SWV Simmering diskutieren Dr. Thomas Szekeres (Präsident der Österreichischen Ärztekammer) und Rudolf Silvan (Obmann der AUVA Wien, NÖ und Burgenland sowie Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich) zum Thema „Auflösung der AUVA – und dann? Droht die Wiener Gesundheitsversorgung schlechter zu werden?“ über die mögliche Auflösung der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) und den zu erwartenden Auswirkungen auf die Wienerinnen und Wiener. Bitte um Anmeldung unter m.baireder @ aggurat.com (SPÖ-Bezirksorganisation Simmering, Simmeringer Hauptstraße 96a, 1110 Wien).

SONNTAG, 13. Mai 2018:

16.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an den Feierlichkeiten anlässlich des 70. Geburtstages des Staates Israel teil (Wiener Rathaus, Festsaal).

(Schluss) mp/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493