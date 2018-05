RK-Terminvorschau vom 7. bis 18. Mai 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 7. bis 18. Mai 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 7. MAI 10.00 Uhr, Pressefahrt mit der neuen Straßenbahnlinie 11 mit u.a. StRin Ulli Sima und GR Rüdiger Maresch (Treffpunkt Bushaltestelle 15A Enkplatz, Grillgasse, erreichbar mit der U3, Station Enkplatz) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Mag. Ali Rahimi durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.30 Uhr, 15. „Fest der Helfer“ inkl. Verleihung der „Helfer Wien Preise“ mit Bgm. Michael Häupl, StRin Renate Brauner, LT-Präsident Harry Kopietz (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 8. MAI 08.30 Uhr, Medientermin anl. Eröffnung der Lehrstellenbörse „Volltreffer“ mit u.a. StRin Renate Brauner (Allianz Stadion, 14., Gerhard-Hanappi-Platz 1) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Josef Urban durch LT-Präsident Prof. Harry Kopietz (Rathaus, Steinsaal II) MITTWOCH, 9. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ing. Franz Windisch durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MONTAG, 14. MAI 17.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Kommerzialrat Peter Schaider durch StRin Renate Brauner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 15. MAI 14.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Martin Gross durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 16. MAI 11.00 Uhr, 36. Wiener Gemeinderat auf Verlangen der FPÖ zum Thema "Schluss mit der rot-grünen Förderung radikalislamistischer und türkisch-nationalistischer Vereinsnetzwerke!" DONNERSTAG, 17. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag. Dr. Gerald Matt und Dr.in Heidemarie Uhl durch StR Dr. Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal)

