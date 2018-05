SPÖ Ludwig und Novak: „Die geplante Abschaffung der Jugendvertrauensräte lehnen wir ab“

Wien (OTS/SPW) - Die Bundesregierung plant eine Abschaffung des Jugendvertrauensrats. Die SPÖ Wien spricht sich klar gegen den gezielten Demokratieabbau auf Kosten junger engagierter Menschen aus. „Jugendvertrauensräte nehmen in Betrieben eine besonders wichtige Rolle ein. Durch die geplante Abschaffung zeigt sich, dass Schwarz-Blau scheinbar kein wirkliches Interesse an einer starken ArbeitnehmerInnenvertretung hat, welche die Rechte von ArbeitnehmerInnen schützt“, so der SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Michael Ludwig.

Die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak ergänzt: „Als Sozialdemokratin sehe ich es als unsere Pflicht, für den Erhalt und für die Fortführung des Jugendvertrauensrates einzustehen. Die Abschaffung des Lehrlingssprechers bedeutet eine Entmündigung tausender junger Menschen. Die Gewerkschaftsjugend kann sich unserer Unterstützung sicher sein“.

Der Jugendvertrauensrat stelle ein wichtiges Bindeglied zwischen Lehrlingen und Vorgesetzten im Betrieb dar. Junge ArbeitnehmerInnen sollen die Möglichkeit in ihrem Betrieb haben, mit gleichaltrigen Ansprechpersonen über ihre Rechte, Sorgen und Anliegen zu sprechen. Die ehrenamtliche Tätigkeit von Jugendvertrauensräten sichere die Mitbestimmung der Lehrlinge im Betrieb. (Schluss) vk

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien