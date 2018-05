Solo-Comeback: SARAH veröffentlicht neues Album "Zurück zu mir"

Sängerin SARAH veröffentlicht neues Musikalbum

Zwölf bewegende Songs über eine Reise zu sich selbst

Erste Auskopplung "Genau hier" auf Platz 1 der deutschen iTunes-Charts

Es ist nicht weniger als eines der schönsten Comebacks des Jahres:

Sängerin SARAH startet als Solo-Künstlerin durch und veröffentlicht ihr neues Studioalbum "Zurück zu mir". Bereits die Single-Auskopplung "Genau hier" erreichte innerhalb weniger Tage Platz 1 der deutschen iTunes-Charts und stieg in der ersten Verkaufswoche auf Rang 31 der Offiziellen Deutschen Single Charts ein. Das Album ist ab sofort auf allen digitalen Kanälen sowie im Handel erhältlich.

Eine der gefühlvollsten Stimmen Deutschlands ist zurück: Auf ihrem frisch veröffentlichten Album "Zurück zu mir" präsentiert Sängerin SARAH zwölf brandneue, deutschsprachige Songs und begeistert mit einer Mischung aus emotionalen, berührenden und kraftvollen Texten. "Ich habe die vergangenen Monate vor allem dazu genutzt, herauszufinden, wer ich wirklich bin und wohin meine Reise gehen soll. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich mit meiner Musik den Menschen erzählen kann, was mich bewegt und ihnen vielleicht auch etwas Kraft und Zuversicht geben kann."

Die 25-Jährige ist beruflich und privat bei sich angekommen. Diese Entwicklung transportieren auch die Songs aus ihrem neuen Album:

SARAH ist zurück - gestärkt, gereift und kraftvoller denn je.

"Auf der Suche nach mir selbst hab ich mich vermisst. Es ist so schwer an sich zu glauben, wenn man nicht weiß, wer man ist. Dann kommt der Moment, in dem man sich selbst erkennt. Dann kommt diese Zeit, in der man über Mauern rennt. Ich mach mich bereit. Augen auf und alles leuchtet! Heute brenne ich wie Feuer ..." (Song: "Feuer")

Mit der Veröffentlichung der Single "Genau hier" im April gelang SARAH bereits ein erfolgreicher Start: Die Kölnerin erreichte mit ihrer ersten Single-Auskopplung Platz 1 der deutschen iTunes-Charts und schob sich auf Anhieb auf Rang 31 der deutschen Singlecharts. Das gleichnamige Musikvideo wurde auf www.youtube.de/rtl2 bereits über zwei Millionen mal aufgerufen.

Ab kommender Woche ist die 25-Jährige wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Die RTL II-Doku-Soap "SARAH - Zurück zu mir" begleitet in drei Folgen die Entstehung des neuen Albums in der amerikanischen Musik-Metropole Nashville.

"Zurück zu mir" erscheint bei El Cartel Music und ist ab sofort auf allen digitalen Kanälen und im Handel erhältlich.

Album "Zurück zu mir" Amazon, Apple Music, iTunes, Google Play, Spotify https://umg.lnk.to/Sarah_ZurueckZuMir

