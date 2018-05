ÖAMTC: Straßensperren wegen Wings for Life World Run in Wien

Ring und Franz-Josefs-Kai betroffen

Wien (OTS) - Am Sonntag (6. Mai) kommt es wegen des „Wings for Life World Runs“ zu zahlreichen Straßensperren in Wien. So werden laut ÖAMTC etwa der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 15:30 Uhr und der Franz-Josefs-Kai von 12:30 bis 15:00 Uhr nicht befahrbar sein. Aber auch Linke Wienzeile, Gumpendorfer- und Mariahilfer Gürtel, Roßauer Lände oder auch Zweierlinie werden zwischen 12:30 und 14:00 Uhr gesperrt sein.

Die ÖAMTC-Experten weisen abschließend darauf hin, dass von 13:15 bis 15:00 Uhr die Verbindung Urania/Julius-Raab-Platz und Schlachthausgasse – also die Zufahrt zu A4 und A23 – nicht befahrbar sein wird. Wer zum Flughafen möchte, sollte über die Stadtautobahnen oder den Handelskai ausweichen.

