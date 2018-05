Cesár Sampsons zweite Probe beim „Eurovision Song Contest“

Der ESC barrierefrei im ORF

Wien (OTS) - Nobody but Cesár Sampson – heute, am Donnerstag, dem 3. Mai 2018, ging in Lissabon Cesár Sampsons zweite Einzelprobe über die Bühne. Österreichs Künstler hatte beim ersten Durchlauf noch ein kleines Problem mit der Öffnung des Gurtes, der ihn auf der Hebebühne in 3,5 Metern Höhe sichert, legte dann aber drei gute Performances auf die ESC-Bühne in der Altice Arena. Zu sehen gibt es Cesárs Auftritt am Dienstag, dem 8. Mai, wenn er live in ORF eins ab 21.00 Uhr mit Startnummer 13 im ersten Semifinale um eines von zehn Finaltickets singt.

Direkt nach der Probe stand die zweite Pressekonferenz der österreichischen Delegation auf dem Programm, bei der Cesár gemeinsam mit seinen Backgroundsängerinnen und -sängern – Sandra Kurzweil, Rachelle Jeanty, Sunay Balkan, Ricardo Soler da Costa und Francisco Pereira – eine A-cappella-Version seines Songs „Nobody but You“ zum Besten gab.

Der „Eurovision Song Contest 2018“ barrierefrei im ORF

Wie bereits in den Vorjahren wird auch der 63. „Eurovision Song Contest“ aus der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im ORF ohne Barrieren für hör- oder sehbeeinträchtigte Menschen ausgestrahlt: Der ORF präsentiert alle drei TV-Events – die beiden Halbfinale und das Finale – in ORF eins mit Untertiteln und Audiokommentar sowie auf der ORF-TVthek zeitgleich im Live-Stream und sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Untertitel und Audiokommentar aller ESC-TV-Shows in ORF eins

Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF Live-Untertitelung aller drei TV-Shows, der beiden Halbfinale am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai – inklusive Songvorstellung und Entscheidung – und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 12. Mai, jeweils ab 21.00 Uhr in ORF eins, im ORF TELETEXT auf Seite 777, an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar.

Auch die dreiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll – jeweils um 20.15 Uhr in ORF eins vor den beiden Halbfinalshows am Dienstag, dem 8., und Donnerstag, dem 10. Mai, sowie vor dem Finale am Samstag, dem 12. Mai – wird im ORF TELETEXT auf Seite 777 untertitelt.

Der weitere Fahrplan bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Sonntag, 6. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC18

Montag, 7. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 8. Mai:

ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF eins

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at