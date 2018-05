TUI startet mit neuem Direktflug auf die Kapverden in den Winter

NEU: Exklusiver Kapverden-Flug direkt ab Wien / Neue TUI Konzepthotels / Fernreiseoffensive für Familien / Reisepreise sinken

Wien (ots) - Ab Wien direkt auf die Kapverden - TUI macht es ab Winter 2018/19 möglich und bietet den österreichischen Reisenden ein neues Winterurlaubsziel. Ab 21. Dezember fliegt TUI einmal pro Woche direkt ab Wien auf die Kapverden. Mit durchschnittlich 350 Sonnentagen im Jahr sind die Inseln als Ganzjahresdestination ein klarer Wachstumsmarkt. Wachstum ist auch das Stichwort für die Fernstrecke. Zwei Drittel der österreichischen Gäste buchen im Winter eine Reise auf der Langstrecke. TUI baut ihr Angebot deshalb zum Saisonstart 2018/19 weiter aus. Neue Hotels beliebter Marken wie RIU, ein erweitertes Rundreiseangebot für Familien und deutschsprachige Kinderbetreuung machen Reisen in ferne Länder vor allem für Familien noch attraktiver. Hinzu kommen sinkende Preise: Im Schnitt zahlen TUI Urlauber für ihre Fernreise fünf Prozent weniger als im Vorjahr.

Im Preiswertsegment, in dem TUI weiter Marktanteile gewinnen will, erwartet die Urlauber zum Winter eine deutliche Angebotsoffensive. Das internationale Drei-Sterne-Clubkonzept Suneo rundet künftig das breite TUI Clubportfolio ab. Zuwachs gibt es auch beim Familienkonzept Best Family: Sechs neue Hotels eröffnen auf den Kanaren, in Österreich und Deutschland. Preislich dürfen sich Frühbucher über Preisnachlässe von bis zu 40 Prozent freuen. Erstmals bietet TUI auch Ermäßigungen für Rundreisen an - bei Buchung bis 30. September sparen Urlauber bis zu 100 Euro pro Person.

"Eine ganz neue Destination mit Direktflug, dazu eine Fernreiseoffensive für Familien und sinkende Preise - das sind beste Voraussetzungen, um unsere Marktführerschaft noch weiter auszubauen", sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin TUI Österreich im Rahmen der Präsentation der Winterprogramme am Donnerstag in Hannover.

Geheimtipp Kapverden direkt ab Wien

Große Neuigkeit für den österreichischen Markt ist der neue Exklusivflug auf die Kapverden. TUI fliegt ab 21. Dezember jeden Freitag mit einem Exklusivflieger nach Sal und Boa Vista. "Seit ich vor drei Jahren nach Österreich gekommen bin, arbeiten wir daran, einen Kapverdenflug ab Wien zu ermöglichen. Deshalb freue ich mich riesig, dass es nun soweit ist und wir den ÖsterreicherInnen eine ganz neue Destination anbieten können", sagt Lisa Weddig.

Das Hotelangebot auf den Kapverden wächst. So eröffnet Robinson im Herbst 2019 einen neuen Club auf der Insel Sal. Das Adult-only-Hotelkonzept Sensimar hat dort bereits 2016 sein erstes Hotel eröffnet. TUI-Hotelpartner RIU ist seit vielen Jahren auf den kapverdischen Inseln etabliert und mittlerweile mit vier Hotels vertreten. Im November wird mit dem neu erbauten Fünf-Sterne-Hotel Riu Palace Boa Vista ein fünftes Haus eröffnet. "Die TUI Group ist der wichtigste Tourismuspartner der Kapverden. Ab Winter nun auch mit Gästen aus Österreich", sagt Lisa Weddig.

Fernreisen: Neue Angebote für Familien und sinkende Preise

Der Winter ist traditionell die beliebteste Jahreszeit für Fernreisen - ein Segment, in dem TUI ihre Kompetenzen in den vergangenen Jahren spürbar ausgebaut hat. Vergangenen Winter konnte sich TUI das erste Mal den Titel als größter Fernreiseanbieter im deutschsprachigen Veranstaltermarkt sichern. Um diese Position weiter zu festigen, baut TUI das Angebot an Hotels und Rundreisen in der Ferne zum Winter weiter aus.

Im Rahmen dieser Fernreiseoffensive bietet TUI jede Menge Neuheiten für Familien. Sie dürfen sich nicht nur über im Schnitt fünf Prozent günstigere Preise freuen, sondern auch über neue Angebote. So bietet TUI Familienrundreisen an, die speziell auf die Bedürfnisse von Eltern mit Kindern ausgerichtet sind. Dazu zählen ein familienfreundliches Programm mit ausreichend Freizeit, kindgerechten Hotels mit geeigneten Zimmern und komfortable Fahrzeuge mit genügend Platz. Buchbar sind die Rundreisen zum Start zunächst in Thailand, Bali und Südafrika. Bei guter Nachfrage ist ein weiterer Ausbau geplant. Zudem bietet TUI ab sofort auch in der Ferne Kinderclubs mit deutschsprachiger Betreuung an - ein wesentlicher Faktor für viele Familien. Entsprechende Angebote gibt es in 15 Ländern, darunter Mexiko, die Dominikanische Republik, Mauritius oder Thailand.

Einen Schwerpunkt legt TUI im nächsten Winter auf Afrika. "Wir setzen hier auf die Vielseitigkeit des Kontinents", sagt Lisa Weddig. Von den nordafrikanischen Ländern, die aktuell mit einem Buchungsplus von über 50 Prozent ein Comeback feiern, bis zu Südafrika, das durch den neuen Direktflug der Austrian von Wien nach Kapstadt einen Anstieg österreichischer Gäste verzeichnen wird. Ein weiterer Aufsteiger mit zweistelligem Buchungsplus ist Tansania, die perfekte Destination für eine Safari mit anschließendem Badeaufenthalt auf Sansibar. Durch den geringen Zeitunterschied zu Europa auch ein perfektes Reiseland für Familien. Ebenso wie Mauritius, das mit einer großen Hotelvielfalt in allen Sterne-Kategorien punktet. Das neue Reiseziel Kapverden rundet den Afrika-Schwerpunkt ab.

Neues bei den TUI Hotelmarken

Die wichtigsten Hotel-Neueröffnungen des Winters 2018/19 finden in der Ferne statt. Die Konzernhotelmarke RIU eröffnet neben dem erwähnten neuen Riu Palace Boa Vista auf den Kapverden, gleich zwei Hotels in Mexiko: das Riu Palace Costa Mujeres in Cancún sowie das Riu Palace Baja California in Los Cabos an der mexikanischen Pazifikküste. Ebenfalls neu ist das Luxushotel Riu Palace Zanzibar, das an einem der schönsten Strände der ostafrikanischen Insel Sansibar liegt. Das Riu Palace Tropical Bay auf Jamaika eröffnet nach umfassender Umgestaltung neu. Ebenfalls im Winter eröffnet die Premium-Clubmarke Robinson den neu gebauten "Torre", Wahrzeichen des Robinson Clubs Jandia Playa auf Fuerteventura.

Das Adults-only-Konzept TUI Sensimar nimmt im Winter ein neues Hotel ins Programm auf: Das Vier-Sterne-Hotel TUI Sensimar Savoy Gardens auf Madeira ist das ideale Urlaubsdomizil für Paare, die einen Aktiv-oder Wellnessurlaub planen. Gleich sechsfachen Zuwachs gibt es bei Best Family. Zur Wintersaison eröffnet jeweils ein neues Hotel des beliebten Familienkonzepts auf Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Österreich und Deutschland.

Für den Sommer 2019 sind ebenfalls Neueröffnungen angekündigt: RIU eröffnet jeweils ein Hotel auf den Malediven und eines in Dubai. Ebenfalls im Sommer empfängt der TUI Magic Life Calabria als erster Club der All-Inclusive-Marke in Italien die ersten Gäste.

Aktuelles Sommergeschäft: Gewinner Griechenland & Türkei-Comeback

Während das Wintergeschäft erst langsam startet, laufen die Sommerbuchungen bereits auf Hochtouren. Klarer Gewinner bei TUI ist in diesem Jahr Griechenland (+22%), gefolgt von Spanien. Das Comeback des Sommers feiert die Türkei, die mit einem Buchungsplus von aktuell über 220 Prozent wieder zu den beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher/innen zählt. Die nordafrikanischen Länder, die bereits im Vorjahr wieder stark im Kommen waren, ziehen im Sommer 2018 noch einmal deutlich mehr Gäste an: Ägypten liegt aktuell 33 Prozent über dem Vorjahr, Tunesien sogar 55 Prozent. Für Zypern, das Ziel der diesjährigen Winterprogramm-Präsentation, hat die Nachfrage ebenfalls zugelegt. Bei den Fernreisezielen zählt in diesem Jahr vor allem Thailand zu den Gewinnern.

TUI baut Budgetsegment aus: Clubkonzept Suneo neu im Programm

Zum Winter 2018/19 baut TUI das Angebot im Budgetsegment massiv aus. Das gesamte Portfolio der Marke 1-2-FLY, die zum Ende des Reisesommers eingestellt wird, wird künftig unter TUI vermarktet. An den Preisen ändert sich hingegen nichts. Mit den international ausgerichteten Suneo Clubs, die überwiegend im Drei-Sterne-Segment angesiedelt sind, will TUI vor allem junge Cluburlauber ansprechen. Mit modernem Design, All-Inclusive-Verpflegung mit Live-Cooking und einem Sport- und Entertainmentprogramm, spricht das Konzept Freunde, Paare und Familien gleichermaßen an. In der Wintersaison 2018/19 eröffnen zwei neue Clubs in Ägypten: der Suneo Club Sol y Mar Reef Resta in Marsa Alam und der Suneo Club Palm di Soma in Soma Bay liegen beide direkt am Strand. Ergänzt wird das Portfolio durch je einen Club auf Gran Canaria und Lanzarote.

Neue Trendhotels für Millennials

In der wichtigen Zielgruppe der Millennials will TUI ihren Marktanteil weiter ausbauen und nimmt zur Wintersaison neue Angebote und Services in ihr Programm auf. Für die romantischen Momente junger Paare bieten die TUI Sensimar Hotels ab sofort Sundowner an besonders schönen Orten an. Neue Trendsportart in den Adults-only-Hotels ist Aqua Balance auf mit Luft gefüllten Matten im Pool. Darüber hinaus hat TUI auch neue Hotels und Rundreisen ins Programm genommen, die perfekt auf die Bedürfnisse junger Urlauber zugeschnitten sind. Perfekt für gehobene Backpacker-Ansprüche ist das chillige Hotel The Breakers - Diving and Surfing Lodge in Ägypten mit breitem Wassersport-Angebot und Yoga. Das Saraii Village in Sri Lanka ist ein ökologisches Baumhaushotel mit Schwerpunkt auf lokalen Erlebnissen wie Angeln oder Frühstück am Fluss. Bei der Chiang Mai Tuk-Tuk-Experience geht es drei Tage lang per Tuk-Tuk durchs nördliche Thailand.

Bei TUI ist ab dem 1. Juli fast alles mit dem Schutz der Pauschalreise buchbar

Das neue EU-Reiserecht, das zum 1. Juli in Kraft tritt, stärkt die Rechte der Verbraucher - vor allem bei Buchung einer Pauschalreise. Damit möglichst viele ihrer Kunden von den zusätzlichen Vorteilen profitieren, bietet TUI zum Stichtag fast alle Angebote als Pauschalreise an.

Neben den bekannten Paketbuchungen gibt es künftig auch einzelne Bausteine wie Hotelaufenthalte, Rundreisen oder Mietwagen und Wohnmobile von TUI Cars und Camper mit dem Schutz einer Pauschalreise. Möglich macht dies das neue TUI Plus Paket, das die Bausteine automatisch und ohne zusätzliche Kosten mit Serviceleistungen der TUI kombiniert, wie der 24-Stunden-Betreuung oder dem professionellen Krisenmanagement. Im Insolvenzfall sind zudem alle Kundengelder über TUI abgesichert.

Informationen und Buchung in jedem guten Reisebüro und auf http://www.tui.at.

