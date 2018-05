Ein Monat im Zeichen der freien Bildung

Graz (OTS) - Bildung geht uns alle etwas an! Raum für Auseinandersetzung mit den Wissenschaften und unserer Welt findet man allerdings zu selten dort, wo man auch auf Menschen trifft: In aller Öffentlichkeit. Aus diesem Grund veranstalten lokale Hochschulvertretungen von 7. bis 30. Mai den Monat der freien Bildung (MdfB). Dieser Aktionsmonat soll durch öffentliche Lehrveranstaltungen, universitäre Vorträge und Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen zeigen, wie wichtig Bildung für unsere Gesellschaft ist und was an den steirischen Hochschulen in Sachen Lehre passiert.

In der Steiermark wurde die Organisation von den Hochschulvertretungen der TU Graz, KFU Graz, Kunstuni Graz, Meduni Graz, Montanuni Leoben und Campus 02 übernommen. Im Rahmen dieses Projekts soll vermittelt werden, dass Bildung ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist und für alle frei zugänglich sein soll. Während des Monats der freien Bildung werden daher neben den diversen speziell organisierten Veranstaltungen und Exkursionen, auch Vorlesungen eins zu eins aus dem Hörsaal auf öffentliche Plätze verlegt.

“Bildung ermöglicht es, das große Ganze zu sehen und nicht nur mit Scheuklappen durch die Welt zu spazieren. Mit dem Monat der freien Bildung setzen wir ein Zeichen und zeigen der Öffentlichkeit mit Stolz was an unseren Hochschulen passiert.” so Georg Rudelstorfer, Vorsitzender der HochschülerInnenschaft an der TU Graz.

Der Monat der freien Bildung bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Interessens- und Altersgruppen. Er ist in vier Themenwochen gegliedert, die das breite Spektrum der Bildungsangebote an den steirischen Hochschulen abdecken und durch ihre Mischung zeigen sollen, welche große Rolle Interdisziplinarität in der Wissenschaft spielt. Die behandelten Themen stammen dabei aus den Bereichen Kunst und Kultur, Bildung und Gesellschaft, Medizin und Mensch, sowie Technik und Umwelt.

"Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit die 1968er-Generation "Kultur für alle" forderte. Bis heute wurde dieses Versprechen nicht eingelöst, aber neue gesellschaftliche Herausforderungen sind dazugekommen; wir arbeiten daran.”, so Ulla Pilz Kunstvermittlerin an der Kunstuniversität Graz.

Highlights aus dem Programm sind unter anderem die “Stückgespräche”, der Schauspielhaus-Stammtisch für Studierende, mit Regisseur Volker Hesse, die Experimentalvorlesung des TU Graz-Physikers Gernot Pottlacher, eine Exkursion nach Mauthausen, der Vortrag zum Thema “Wasser für Graz” von TU Graz Rektor Harald Kainz, die Vorlesung “Wie viel oxidativer Stress ist gesund?” und ein Ausflug zum AKW Zwentendorf. Das ganze Programm, inklusive aller relevanten Informationen, ist auf der Website mdfb.at abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite des Monat der freien Bildung – Steiermark werden laufend Updates zum Programm veröffentlicht. Abgerundet wird der Monat der freien Bildung durch das Abschlussfest am 30. Mai am Campus Inffeldgasse der TU Graz.



„Der Monat der freien Bildung ist eine gute Möglichkeit, das Wissen, das an den steirischen Hochschulen geschaffen wird, allen Interessierten zugänglich zu machen“, so Dr. Martin Polaschek, Vizerektor für Lehre an der Karl-Franzens Universität Graz. In diesem Sinne soll durch den Monat der freien Bildung eine Diskussion über die Zugänglichkeit und Wertigkeit von Bildung angeregt, sowie Wissen und Wissenschaft erlebbar gemacht werden. Und zwar von allen Bürgerinnen und Bürgern, in aller Öffentlichkeit.

