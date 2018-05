ORF SPORT + mit FC Wacker Innsbruck – WSG Swarovski Wattens

Am 4. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 4. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Fußball-Erste-Liga-Spiels FC Wacker Innsbruck – WSG Swarovski Wattens um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Cape Epic 2018 der Herren um 22.30 Uhr.

In Gastein finden vom 25. Mai bis 3. Juni die Yoga-Tage, die größte Yoga-Veranstaltung Europas, statt. Yoga-Sequenzen in der beeindruckender Naturkulisse des Gasteinertals sind deshalb im Mai im Yoga-Magazin von ORF SPORT + zu sehen. Natalie Alison zeigt im Yoga-Magazin einen Side Body Flow am Spiegelsee in Dorfgastein. Alexandra Sagorz-Zimmerl lädt zu einer Forest-Yoga-Sequenz in Bad Gastein mit einem umwerfenden Blick ins Gasteinertal ein. Birgit Brandstetter präsentiert im Gipfelbereich vom Fulseck Yoga-Übungen zur Kräftigung der Oberschenkel als Vorbereitung für eine perfekte Wanderung. Der Golfplatz Bad Gastein ist die Bühne für die Münchner Yoga-Lehrerin Malu. Passend zum Golfsport hat sie Drehpositionen zur Reinigung der inneren Organe für das Publikum zum Mitmachen vorbereitet. Eine Yoga-Sequenz für Kinder zeigen Kinder-Yoga-Lehrerin Julia Schweiger mit Lenni und Carla.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ steht ganz im Zeichen des Ballsports. Moderatorin Karoline Zobernig meldet sich aus dem BG 3, Kundmanngasse, in dem Basketball eine große Rolle spielt. „Schule bewegt“ berichtet vom Basketball-Schulcup, von der „Ball in der Schule“-WM der Volksschulen im Handball und von der Volleyball-Schülerliga der Mädchen. Außerdem zu sehen ist ein Beitrag über den Junior-Marathon beim VCM 2018.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In der 32. Runde der Fußball-Ersten-Liga steht das Tiroler Derby FC Wacker Innsbruck gegen WSG Swarovski Wattens auf dem Programm. Mit einem Sieg wären die Innsbrucker so gut wie fix in der Bundesliga. Die Wattener könnten mit einem Sieg Tabellenplatz sechs einnehmen. Kommentator ist Fred Lentsch.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 3. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

