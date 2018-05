„Welcome Days“ für einen Riesenseeadler

Am 11. und 12. Mai begrüßt die Greifvogelwarte Riegersburg den größten Adler der Welt.

Die Greifvogelwarte Riegersburg begrüßt den größten Adler der Erde und feiert am Freitag, 11. und Samstag, 12. Mai 2018 die „Welcome-Days“! An beiden Tagen ist der Eintritt für Kinder bis 10 Jahren frei. Als besonderes Highlight wird unter allen Besucherinnen und Besuchern an diesen beiden Tagen, eine Eulen - VIP Patenschaft im Wert von 1.200 EUR verlost.

Der Riese unter den Adlern

Mit einem Gewicht von bis zu 9 kg und einer Flügelspannweite von rund 280 cm ist der Riesenseeadler rund 1/3 größer als der heimische Steinadler. Beheimatet ist der größte seiner Art auf Kamtschatka in Nordostasien. Seine Nahrung besteht aus Fischen, kleinen Säugetieren und auch Aas steht am Speiseplan. Sein Markenzeichen ist ein äußerst kräftiger orangegelber Schnabel.

Die Flugvorführungen auf der Greifvogelwarte Riegersburg finden täglich statt. Montag bis Samstag um 11:00 und 15:00 Uhr, Sonntag und Feiertag, 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr.

Informationen unter www.greifvogelschau.at oder 03153/7390.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Daniel Binder

+43 664 80 453 6724

daniel.binder @ greifvogelschaut.at