„Silver Living JournalistInnen Award: Leben im Alter – Gemeinsamkeit oder Einsamkeit?“ zum zweiten Mal verliehen

Die Gewinnerinnen Franziska Zoidl/Der Standard, Rebekka Salzer/ORF und Daphne Hruby/ORF dürfen sich über je 1.000 Euro freuen

Wien/Mödling (OTS) - Zum zweiten Mal wurde der „Silver Living JournalistInnen Award: Leben im Alter – Gemeinsamkeit oder Einsamkeit?“ im Rahmen eines Events am 2. Mai 2018 in Wien verliehen. Der von Silver Living, dem heimischen Marktführer bei Betreutem Wohnen, mit insgesamt 3.000 Euro dotierte Preis, wurde jeweils in den Kategorien „Print“, „TV/Video“ und „Hörfunk“ vergeben. Gewinnerin in der Kategorie Print ist Franziska Zoidl von „Der Standard“ mit dem Artikel „Tausche Einfamilienhaus gegen Wohnung". In der Kategorie TV/Video gewann Rebekka Salzer mit dem ORF Beitrag „Ein Tag im Hospiz“ und Daphne Hruby überzeugte mit dem Beitrag im Ö1 Journal Panorama "Vergiss mich nicht! Wenn Angehörige Demenzkranke pflegen" die Jury. Aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen gab es eine besondere Überraschung: Die ÖKO-Wohnbau SAW GmbH, exklusiver Vertriebspartner von Silver Living, überreichte allen Zweitplatzierten 500 Euro.

