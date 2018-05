Tödlicher Verkehrsunfall in Wien-Döbling

Wien (OTS) - Am 02.05.2018 gegen 13.00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Hohe Warte mit der Geweygasse ein Verkehrsunfall, an dem ein Klein-LKW und ein Radfahrer beteiligt waren. Der 66-jährige Radfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist. Die genauen Unfallumstände sind derzeit noch völlig unklar. Die Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos sind im Gange.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at