Praxis-Workshop "Schauplatz Fabrikplanung" zum ersten Mal in Bratislava

Wien/Wels/Salzburg (OTS) - Nach den erfolgreichen Veranstaltungen „Schauplatz Fabrikplanung - Best Practice von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb“ in Linz und in Wien, veranstalteten DELTA, Fraunhofer Austria, step2solution und TPA einen weiteren Workshop dieser Veranstaltungsreihe am 26. April 2018 in Bratislava. Zum Programm gehörten Impulsvorträge und Erfahrungsberichte von Projektleitern, Bauherrn und Experten sowie ein gegenseitiger Austausch im Rahmen von World Cafés.

Integrierte Betrachtung der Fabrikplanung, Employer Branding und steuerrechtliche Rahmenbedingungen in der Slowakei waren nur einige der spannenden Themen beim Event. Unternehmen wie Scheuch und Ekom präsentierten reale Beispiele aus der Praxis. Nach der Abschlussrunde nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit zum Netzwerken und ließen den Abend bei slowakischen Spezialitäten ausklingen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung entnehmen Sie bitte der beigefügten Pressemeldung.



