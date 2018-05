1.Bundeskongress der Farb,-Typ,Stil & Imageberater in Salzburg „großer Erfolg“

Zunehmende Bedeutung der persönlichen Beratung im Mode- und Imagebereich

Wien (OTS) - Rund 80 Teilnehmer/Innen aus ganz Österreich nutzten Mitte April die Chance beim ersten Kongress der Branche, organisiert vom Team des Bundesausschusses, im Penthouse des WIFI, in Salzburg, dabei zu sein. „Die persönliche Farb,- Typ,-Stil,- und Imageberatung wird für die Kundinnen und Kunden immer wichtiger. Das individuelle Zeitbudget wird immer knapper, die Shopping-Möglichkeiten sind schier unendlich. Den persönlichen Stil selbstbewusst zu gestalten, ist Kernaufgabe dieser BeraterInnen. So gab es 2017 bereits mehr als 325 Gewerbeberechtigungen in diesem Bereich, Tendenz steigend“, berichtet die Bundesvorsitzende der Berufsgruppe, Sabine Staudinger, im Fachverband der Persönlichen Dienstleister.

Bei spannenden Fachvorträgen, und einer Trend Vorschau der Firma Kleiderbauer wurden die selbständigen Beraterinnen bestens informiert und erhielten Inspirationen für das kommende Modejahr. Im Fokus stand insbesondere die Möglichkeiten der Zusammenarbeit des Modehandels mit den Farb,- Typ, Stil- und ImageberaterInnen.

Künftig gibt es für den Außenauftritt der Berufsgruppe einen neu gestalteten Folder, der die verschiedenen Facetten der Tätigkeit als Farb-, Typ-, Stil-, und ImageberaterIn zeigt. “Ich freue mich, dass es uns bei diesem ersten Branchentreff gelungen ist, eine großartige Plattform zum Erfahrungsaustausch und Netzwerken zu schaffen und freue mich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr“, so Staudinger. (PWK321/us)

