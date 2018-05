ERINNERUNG: Digitalisierung: Auswirkungen auf die Gesundheitsberufe

ExpertInnen diskutieren am 3. Mai in der ÖGB-Zentrale im Catamaran

Wien (OTS) - Die Digitalisierung verändert unsere Arbeits- und Lebenswelten in einem nie dagewesenen Tempo. Auch der Gesundheitsbereich ist davon betroffen und viele technische Neuerungen, die noch vor einigen Jahren als Science Fiction galten, haben längst Einzug in den Arbeitsalltag der Gesundheitsberufe gefunden. Die ÖGB/ARGE-FGV (Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe) lädt zur Podiumsdiskussion am 3. Mai in der ÖGB-Zentrale im Catamaran.++++

Podiumsdiskussion: Digitalisierung: Auswirkungen auf die Gesundheitsberufe

Datum: 3. Mai 2018

Uhrzeit: 14.00 bis 17.00 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran/Riverbox

Johann-Böhm-Platz 1

1020 Wien

Es diskutieren:

Dr. Eva Deutsch, IBM Watson Österreich

Dr. Wolfgang Perthold, Medtronic

Michael Schrack, Medtronic

Mag. Caroline Krammer, AK-Wien

Josef Zellhofer, Vorsitzender der ÖGB/ARGE-FGV

