Einladung: Kick Off Donaukanaltreiben 2018

Presse-Event am Lamée Rooftop

Wien (OTS) - Wir laden zum Presse-Kick Off und starten am 7. Mai ab 18 Uhr über den Dächern von Wien am Lamée Rooftop in die 12. Runde vom diesjährigen Donaukanaltreiben.

Mit Musik, Drinks, Talks und einer kleinen Live-Einlage der Band "Anger", die einen Vorgeschmack auf ihren Auftritt am Festival geben wird.

Gesprächspartner sind unter anderem:

Martin H. Staudinger, Donaukanaltreiben

Bernhard Engleder, Donaukanalkoordinator

Mireille Ngosso, des. stv. Bezirksvorsteherin

Martin Lenikus, Gastgeber

Das Wiener Donaukanaltreiben präsentiert vom 31. Mai bis 3. Juni ein vielseitiges Kultur-Programm von der Spittelau bis zur Franzensbrücke. Mit Live-Konzerten, DJ-Sets, Bootstaxi, Family- & Sport-Action und Aftershowparties wird der Donaukanal vier Tage lang zur Festival-Metropole. Auch für kulinarische Köstlichkeiten und entspannendes Urlaubsfeeling ist gesorgt. Wie immer bei freiem Eintritt.

Einladung: Kick Off Donaukanaltreiben 2018

Datum: 07.05.2018, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: Lamée Rooftop

Lichtensteg 2, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.donaukanaltreiben.at

Rückfragen & Kontakt:

Alicia Weyrich, weyrich @ donaukanaltreiben.at

Martin H. Staudinger, staudinger @ donaukanaltreiben.at