Wiener Kuchl mit Preis der SozialMarie 2018 ausgezeichnet

Auf Initiative von Obdach Wien haben Betroffene in einem Kooperationsprojekt eine günstige Küche zum Selberbauen entwickelt.

Wien (OTS) - Wenn ehemals obdach- oder wohnungslose Menschen eine eigene Wohnung beziehen, fehlt es am Notwendigsten. Auf Initiative von Obdach Wien, der größten Trägerorganisation der Wiener Wohnungslosenhilfe, haben Betroffene in einem Kooperationsprojekt eine günstige Küche zum Selberbauen entwickelt. Bei der Sozialmarie 2018 wurde die sogenannte Wiener Kuchl nun mit dem 3. Preis ausgezeichnet.



Eineinhalb Jahre lang hat Josef D. (Name geändert) auf dem Boden gekocht. Nach dem Bezug seiner Gemeindewohnung im 11. Bezirk sparte sich der zuvor Wohnungslose zwar nach und nach das Geld für ein Sofa, eine Kommode und einen kleinen Tisch zusammen, für eine Küche reichte es aber nicht.

Im Forum Obdach Wien, in dem ehemals obdach- und wohnungslose Menschen zusammenkommen, war Josef D. mit diesem Problem nicht allein. Das brachte einen Teil der Gruppe auf eine innovative Idee: Gemeinsam mit dem Designer Klemens Schillinger und der Architektin Eldine Heep wurde dort die Wiener Kuchl entwickelt – unterstützt vom Museum für angewandte Kunst und Hunger auf Kunst und Kultur im Rahmen der Projektschiene Kultur-Transfair (ermöglicht durch das mehrWERT Sponsoringprogramm der Erste Bank). Die Materialien für die ebenso kompakte wie funktionale Kleinküche, die aus zwei Modulen besteht, sind in jedem Baumarkt erhältlich und kosten maximal 220 Euro. Die Spüle, mit der etwa Gemeindewohnungen standardmäßig ausgestattet werden, lässt sich darin integrieren. Die Materialien können mit einer Verleih-Rodel in den Öffis nach Hause transportiert werden. Außer einem Akkuschrauber braucht es für den Aufbau kein Werkzeug.

Josef D. ist nun stolzer Besitzer eines der ersten Exemplare, mittlerweile ist die Wiener Kuchl serienreif: Die Broschüre und das Video mit der Bauanleitung sind auf der Website von Obdach Wien frei verfügbar. Denn: Die Projektbeteiligten möchten mit der Wiener Kuchl auch andere Menschen mit kleinem Börserl unterstützen.

Dazu Lena Kauer, die als Sozialarbeiterin bei Forum Obdach Wien tätig ist: „Die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen wird in der Sozialarbeit immer wichtiger. Die Verleihung der SozialMarie bestätigt uns darin, dass die Wiener Kuchl als Modellvorgabe für die Entwicklung partizipativer Prozesse dienen kann, bei denen Betroffene mit Unterstützung von multiprofessionellen Teams selbst nachhaltige Lösungen für ihre Problemlagen entwickeln und damit innovative soziale Arbeit mitgestalten oder bestenfalls langfristig institutionalisieren können.“

Über Obdach Wien

Obdach Wien ist die größte Anbieterin innerhalb der Wiener Wohnungslosenhilfe. Die gemeinnützige GmbH wurde 2005 gegründet und betreut jährlich ca. 8.000 Menschen in 25 Einrichtungen. Das Angebotsspektrum von Obdach Wien reicht von der Straßensozialarbeit über betreute Wohneinrichtungen bis hin zu Unterkünften für geflohene Menschen im Rahmen der Grundversorgung.

Die Angebote von Obdach Wien werden vom Fonds Soziales Wien gefördert. Spenden helfen uns, obdach- und wohnungslose sowie geflüchtete Menschen bestmöglich bei ihrem Neubeginn zu unterstützen. Unser Konto:

Obdach Wien gemeinnützige GmbH

IBAN: AT18 2011 1296 5118 1000 / BIC: GIBAATWW

