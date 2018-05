Wien-Ottakring: Widerstand

Wien (OTS) - In einer Wohnung in der Kreitnergasse ist es zu einem Streit zwischen einem 52-Jährigen und seinem 25-jährigen Ex-Schwiegersohn gekommen. Im Zuge dieses Streites kam es zu Handgreiflichkeiten wobei der 52-Jährige auf der Nase verletzt wurde. Bei dem Versuch, mit dem Beschuldigten ein Gespräch zu führen, begann dieser die Beamten zu beschimpfen. Im Verlauf des Gespräches wurde der Mann zunehmend aggressiver und versuchte einem Polizisten einen Kopfstoß zu geben. Der 25-Jährige konnte nur mit Hilfe von Körperkraft festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme wurde eine Polizistin durch Tritte gegen das Knie verletzt. Ein Polizist erlitt Prellungen im Gesicht und einen Biss in den Finger.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at