Für Radio-Redakteure: Tag der Arbeitgeber 2018: Die Lehre mit dem Extraplus! Nicht nur für die Lehre, sondern für das Leben lernen

AVISO – Audiofiles für Radiostationen: Statements von Lehrlingen, einer Unternehmerin und der WKNÖ-Präsidentin!

14,5 Milliarden Euro an Löhnen und Gehältern werden jährlich von den blaugelben Unternehmen bezahlt, dazu kommen auch Kranken- und Pensionskassenbeiträge: Was wäre der Tag der Arbeit ohne die Arbeitgeber? Doch die engagierten Chefs investieren nicht nur Geld: Gerade, wenn es um die Ausbildung von Facharbeitern im eigenen Betrieb geht, stecken Unternehmer auch immer mehr Zeit und Aufwand in die Ausbildung: Die Lehre mit einem Extraplus, die auch noch wertvolles Wissen für das Leben bereithält.

Zum Tag der Arbeitgeber 2018 am 30. April sprechen wir

mit Lehrlingen,

der Unternehmerin Alice Schütz und

und der Präsidentin der Wirtschaftskammer NÖ, Sonja Zwazl.

Das Audio-File zum Thema "Tag der Arbeitgeber 2018: Die Lehre mit dem Extraplus! Nicht nur für die Lehre, sondern für das Leben lernen" wird heute Montag, 30.04.2018, um 06.30 Uhr über APA OTS verbreitet und steht am APA Online Manager (AOM) "OTS Audio" und auf der Audio-Datenbank von APA OTS http://audio.ots.at zum kostenlosen Download bereit.

