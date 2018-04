„Eurovision Song Contest“: Cesár Sampson fliegt nach Lissabon

Erste Probe bereits morgen, am 30. April

Wien (OTS) - Auf Wiedersehen Wien, willkommen in Lissabon – heute reist Cesár Sampson um 13.20 Uhr von Wien/Schwechat gemeinsam mit der österreichischen Delegation Richtung Portugal ab, und schon morgen, am Montag, dem 30. April 2018, steht die erste Probe auf der Song-Contest-Bühne auf dem Programm. Cesár Sampson: „Ich war schon öfter in Lissabon, zuletzt im Februar am Weg zum Postcard-Dreh. Ich mag die Stadt und habe schon einige schöne Erinnerungen an sie. Ich bin mir sicher, dass jetzt beim Song Contest noch viele neue unvergessliche Momente hinzukommen werden.“ Ein ganz besonderer „Fan“ kam zum Flughafen in Wien, um Österreichs ESC-Künstler persönlich zu verabschieden: Cesárs neunjähriger Cousin Samuel gab ihm seine Glückwünsche mit auf den Weg zum Abenteuer Song Contest. Fotos von Cesárs Abreise sind unter presse.ORF.at abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Cesár ist Rhythmus, er ist Stimme, er ist lebendiges Musik-Sein! Dieser Vollblutkünstler zeigt wieder, welche herausragenden Talente unser Österreich hat. Wir halten Dir, lieber Cesár, alle zu Verfügung stehenden Daumen für das große Abenteuer ,Eurovision Song Contest‘ 2018 in Lissabon – toi, toi, toi!!!“

Der Song Contest im ORF

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am Dienstag, 8., und am Donnerstag, 10. Mai sowie des Finales am Samstag, dem 12. Mai, stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend, dem 12. Mai, lässt eine „ZiB 24“-Spezialausgabe um 0.15 Uhr mit Jürgen Pettinger den ESC 2018 ausklingen.

Die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen berichten während der Entscheidungswoche live aus Lissabon u. a. in einer „ZiB 24 spezial“ direkt nach dem Finale. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Unterwegs in Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC18. „Thema“ zeigt am Montag, dem 7. Mai, eine Reportage über Österreichs ESC-Künstler Cesár Sampson.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer berichtet in der Finalwoche für die Ö3-Hörer/innen live aus Lissabon über Österreichs Vertreter Cesár Sampson, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows. Seine Eindrücke und Erlebnisse schildert er on air im Hitradio Ö3 und online auf http://oe3.ORF.at. Den Blog, alle Infos und Storys und die Fotos vom „Eurovision Song Contest“ 2018 gibt’s auf http://oe3.ORF.at.#

Der „Eurovision Song Contest“ im Internet

Wer online oder mobil mit dabei sein möchte, dem bieten news.ORF.at und die ORF-TVthek Gelegenheit: Auf news.ORF.at informieren u. a. Live-Ticker aktuell über das Geschehen bei den Semifinalen und dem Finale. Die ORF-TVthek liefert Live-Streams aller TV-Übertragungen des Musik-Events der Sonderklasse. Und als spezielles Service werden noch während der Live-Sendungen Video-on-Demands bereitgestellt. Zudem werden in einem Video-on-Demand-Themenschwerpunkt auch weitere ORF-Sendungen und Beiträge rund um das Geschehen in Lissabon zusammengefasst. ORF extra hat ein tolles Package für die ESC-Fans geschnürt: Auf extra.ORF.at gibt es ein Presskit (u. a. mit CD) von Cesár Sampson zu gewinnen. Außerdem informiert ein Newsletter über das ESC-Programm.

Und der ORF TELETEXT bietet als spezielles Service bei den beiden Semifinale und beim Finale wieder den Teletwitter an: Auf Twitter gepostete Kommentare (Hashtag #ESCORF) werden im ORF TELETEXT eingespielt und können von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf Wunsch während der TV-Übertragungen am unteren Bildrand eingeblendet werden.

Der weitere Fahrplan bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Montag, 30. April:

Erste Probe in Lissabon

Donnerstag, 3. Mai:

Zweite Probe in Lissabon und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 6. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC18

Montag, 7. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 8. Mai:

ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF eins

