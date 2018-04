Wien-Fünfhaus: 24-jähriger Randalierer festgenommen, 2 Polizisten verletzt

Wien (OTS) - Am 28.04.2018 um 00:20 Uhr wurden zwei Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wegen eines Randalierers in die Stättermayergasse gerufen. Bereits beim Betreten des Stiegenhauses konnten die Beamten lautes Geschrei und Lärm wahrnehmen. Im zweiten Stock trafen die Polizisten auf einen 24-jährigen Mann, der extrem aggressiv war, in für die Beamten unverständlicher Sprache herumschrie und an beiden Armen blutende Wunden hatte. Er hatte zuvor offenbar eine Türe eingetreten und einen Sicherungskasten am Gang eingeschlagen. Weder den Polizisten, noch anderen anwesenden Personen, die den Tatverdächtigen offenbar kannten, war es möglich, ihn zu beruhigen. Der Festnahme widersetze er sich heftig, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Als er auch weiterhin tobte, wurde zusätzliche Verstärkung angefordert, erst danach konnte der Festgenommene fixiert werden. Ein Abtransport des 24-Jährigen war nur unter Anbringung von Hand- und Fußfesseln möglich. Ein Alkovortest im Zuge der weiteren Amtshandlung ergab eine Alkoholisierung von 1,1 Promille. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt, einer konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der mutmaßliche Täter wurde wegen Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt und befindet sich in Haft.

