FPÖ-Darmann zu Armut und Arbeitslosigkeit: Alarmstufe Rot in Kärnten

Auch Caritas bestätigt jetzt FPÖ-Kritik und schlechte Position Kärntens

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Auf Grundlage eines Referates von Christian Eile, Bereichsleiter der Caritas in Klagenfurt, welches diese Woche von der Pressestelle der Diözese Gurk veröffentlicht wurde, hält der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann fest: „Bei den von der Caritas präsentierten Zahlen müssen doch nun auch endlich in der SPÖ-ÖVP-Landesregierung die Alarmglocken läuten. Laut Erhebungen können sich nämlich 110.000 Kärntner keine unerwarteten Ausgaben leisten, rund 12.000 können ihre Wohnung nicht ausreichend warmhalten und sogar über 59.000 Kärntnerinnen und Kärntner haben Probleme mit den laufenden Wohnkosten. Besonders besorgniserregend ist, dass rund 14.000 Kärntner von ihrer Arbeit nicht einmal leben können. Diese Zahlen zeigen jedenfalls deutlich, dass die FPÖ-Kritik in den letzten Jahren, an der dafür hauptverantwortlichen Kärntner SPÖ, mehr als berechtigt war. Leider kommt diese Bestätigung durch die Caritas sehr spät und erst jetzt nach der Kärntner Landtagswahl.“

Laut Caritas sei die Entwicklung gerade am Arbeitsmarkt in Kärnten besonders prekär und weise Kärnten momentan die zweithöchste Arbeitslosenquote in Österreich auf. Die Zahlen seien ernüchternd und stünden hinter diesen, konkrete Notsituationen.

Darmann kritisiert in diesem Zusammenhang auch die seit Jahren herumwurschtelnde SPÖ-ÖVP-Regierung in Kärnten: „In Kärnten herrscht Alarmstufe Rot, gerade Landeshauptmann Kaiser und Sozialreferentin Prettner müssen endlich aufwachen und für Kärnten arbeiten. Nachdem in den letzten fünf Jahren nichts passiert ist, gibt das aktuelle SPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm in diesem Bereich leider wieder nichts her. Ob ein konkretes Mieten- und Betriebskostensenkungsprogramm oder Maßnahmen für mehr gut bezahlte Arbeitsplätze sowie Betriebsansiedlungen, weit und breit nichts zu finden“, erklärt Darmann.

„Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung sieht anscheinend diese besorgniserregende Entwicklung nicht, denn nicht anders ist es zu erklären, dass die 1. Regierungssitzung diese Woche nur knapp eine Stunde gedauert hat. Gemäß aktuellen Daten des AMS ist zum Beispiel Völkermarkt jene Region mit der höchsten Arbeitslosigkeit in ganz Österreich. Äußerst bedauerlich und gleichzeitig fragwürdig ist jedenfalls, dass die Caritas die prekäre Situation in Kärnten und die ernüchternden Zahlen erst jetzt – und nicht schon vor der Kärntner Landtagswahl – so offen darstellt“, stellt FPÖ-Chef Gernot Darmann abschließend fest.

