Neue Website zum Bowog Prozess: www.derbuwogprozess.at

Wien (OTS) - Der „Buwog-Prozess“ läuft seit Dezember 2017, also mittlerweile mehr als vier Monate. Es hat in dieser Zeit insbesondere eine Aussage von Peter Hochegger den Prozessverlauf dominiert. Eine Aussage, die für die Beschuldigten weder nachvollziehbar ist noch durch Fakten unterlegt wurde, sondern auf einer reinen Behauptung basiert. Im Gegenteil, ist diese Behauptung mittlerweile sogar durch Fakten widerlegt.

Trotzdem prägt diese Behauptung – zusammen mit anderen subjektiven Berichten aus dem Gerichtssaal – bis dato sehr stark die so genannte veröffentlichte Meinung und liefert damit vielfach kein objektives Bild, sowohl über essentielle Prozessinhalte als auch den Prozessverlauf insgesamt. Wesentliche Daten und Fakten werden häufig – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der medialen Umsetzung berücksichtigt. Das ergibt eine Verzerrung in der öffentlichen Wahrnehmung und scheint somit die Fortsetzung der über viele Jahre andauernden medialen Vorverurteilung zu sein. Nicht nur Angeklagte selbst, sondern auch zahlreiche Prozessbesucher haben diese Wahrnehmung gemacht.

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde eine (bewusst einfach gehaltene) Website erstellt, um Prozess-relevante Zahlen, Daten und Fakten zu veröffentlichen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Plattform soll durch Zurverfügungstellung von Originalaussagen und diversen Dokumenten dazu dienen, sich ein umfassendes Bild vom Prozessverlauf machen zu können.

Die Website ist unter folgender Adresse abrufbar: www.derbuwogprozess.at

Inhaltlich bietet die neue Website eine Fülle von Unterlagen, Analysen und Gutachten, die man einsehen bzw. downloaden kann; weiters befasst sich die Website ausführlich mit zentralen Fragen, die den Prozess begleiten, von der über Jahre dauernden medialen Vorverurteilung bis hin zum Faktum eines ominösen Briefes an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der den Verdacht verbotener Absprachen aufkommen lässt.

Die Website wird ab sofort laufend mit weiteren Analysen, Dokumenten, neuen Erkenntnissen zum Thema „Verbotene Absprachen?“ sowie aktuellen Berichten aus den Verhandlungstagen bestückt.

Die Website www.derbuwogprozess.at wird unter inhaltlicher Verantwortung (Impressum) von Walter Meischberger, Zweitangeklagter im Buwog-Verfahren, herausgegeben.

