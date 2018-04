Aviso, 4.5.: Präsentation Österreichs Städte in Zahlen 2018

Einladung zum Hintergrundgespräch

Wien (OTS/RK) - Österreichs Städte wachsen, was sich unmittelbar auf die kommunale Planung wie Infrastruktur, Wohnbau und Verkehr auswirkt. Aber auch die Wohnbevölkerung außerhalb der Stadtgrenzen wird mobiler, wodurch Fragen des stadtregionalen öffentlichen Personen(nah)verkehrs immer wichtiger werden.

Die Publikation „Österreichs Städte in Zahlen“, die der Österreichische Städtebund gemeinsam mit dem KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung alle zwei Jahre erstellt, bildet diese Entwicklung anhand statistischer Zahlen ab.

Der aktuelle Bericht „Österreichs Städte in Zahlen 2018“ liegt nunmehr druckfrisch vor. In einem Medien-Hintergrundgespräch mit Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Geschäftsführer Peter Biwald, sowie KDZ-Expertin Karoline Mitterer werden ausgewählte Ergebnisse – vor allem in Hinblick auf Demographie und Mobilität – präsentiert.

Bitte, merken Sie vor:

Wann: Freitag, 4. Mai 2018 um 9.30 Uhr

Wo: Österreichischer Städtebund, 1082 Wien, Rathaus, Stiege 5, Hochparterre

(Schluss)

Städtebund-KDZ: Präsentation Österreichs Städte in Zahlen 2018



Datum: 4.5.2018, 09:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Österreichischer Städtebund Stiege 5, Hochparterre

Rathaus, Stiege 5, Hochparterre, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Saskia Sautner

Österreichischer Städtebund

Rathaus, 1082 Wien

saskia.sautner @ staedtebund.gv.at

T: +43 1 4000-89990

www.staedtebund.gv.at



Michaela Bareis

KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung

Guglgasse 13, 1110 Wien

bareis @ kdz.or.at

T: +43 1 8923492-17

www.kdz.or.at