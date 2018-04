Nepp fordert sofortigen Förderstopp für bedenkliche islamische Vereine

Integrationsmaßnahmen der Bundesregierung zum Schutz vor Islamismus müssen schnell umgesetzt werden

Wien (OTS) - Im Zuge der Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat warnt heute Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp erneut eindringlich vor den gefährlichen Entwicklungen des radikalen Islam, der längst in der Bundeshauptstadt etabliert scheint.

„Kriegsspiele in islamischen Kindergärten mitten in Wien, in denen Mädchen und Buben in paramilitärischen Uniformen exerzieren und Leichen darstellen müssen. Mädchen und Buben, die den Gruß der Grauen Wölfe, des rechtsradikalen türkischen Islamisten-Lagers üben müssen. Es gibt eine Serie von Förderskandalen rund um islamische Kindergarten-Trägervereine. Islamistische Hassprediger werden in Wien für ganz Europa ausgebildet“, zählt Nepp nur einige wenige verstörende Zustände der letzten Zeit auf.

„Was dieses rote System hier mit offenen Schleusen für Zuwanderung und einer völlig gescheiterten Integrationspolitik angerichtet hat, ist grob fahrlässig und mittlerweile brandgefährlich. Dabei warnt die FPÖ bereits seit mehr als 20 Jahren vor diesen Fehlentwicklungen“, zeigt Nepp auf und fordert: „Es braucht zu allererst einen sofortigen Förderstopp für bedenkliche islamische Vereine. Dann wäre ein erster großer Schritt getan. Die ständigen Lippenbekenntnisse der SPÖ helfen niemandem. Ebenso wenig die permanenten inhaltsleeren Ausreden und Erklärungen, weshalb nichts umsetzbar ist, was dem radikalen Islam Einhalt gebieten könnte.“

Die neue Bundesregierung mit starker freiheitlicher Handschrift gebe außerdem den einzig richtigen Weg vor, so Nepp, ob Deutschklassen, Kopftuchverbot, massive Beschränkung der Zuwanderung und strenge Exekution des Islamgesetzes. Das seien Integrationsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Islamismus und zur Vermeidung von Parallelkulturen und Parallelgesellschaften, die auch greifen. Die rot-grüne Stadtregierung sei daher dringend aufgerufen, mit der Umsetzung dieser Maßnahmen in Wien zu beginnen und damit wie die Freiheitlichen entschieden gegen den politischen Islam und jegliche Form der Radikalisierung unter muslimischen Bevölkerungsgruppen einzutreten. (Schluss)hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Tel.: 0650/95 13 711

www.dominiknepp.at

www.fpoe-wien.at