SPÖ-Termine von 30. April bis 6. Mai 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 30. April 2018:

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach hält bei der 1. Mai-Feier der SPÖ-Leopoldsdorf eine Ansprache (Treffpunkt Gausterpark, 2333 Leopoldsdorf bei Wien).

21.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach hält bei der 1. Mai-Feier der SPÖ-Ebergassing eine Ansprache (Treffpunkt vor dem Volksheim, Franzensthalstraße 16, 2435 Ebergassing).

DIENSTAG, 1. Mai 2018:

9.00 Uhr Unter dem Motto „Zeit für mehr Solidarität“ findet der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ Wien am Tag der Arbeit mit Festreden ab ca. 10.45 Uhr statt. Es sprechen SPÖ Wien-Vorsitzender, Stadtrat Michael Ludwig, die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, Stadträtin Renate Brauner, AK-Präsidentin und ÖGB-Vizepräsidentin Renate Anderl, der SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobmann Christian Kern und Wiens Bürgermeister Michael Häupl. Nach dem Maiaufmarsch findet der „Mercato Rosso“ vor der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle statt. Um 13 Uhr startet das Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater.

9.00 Uhr Die Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner spricht bei der 1. Mai-Kundgebung der SPÖ St. Pölten, die unter dem Generalmotto „JA zu Europa – JA zur europäischen Kulturhauptstadt 2024 St. Pölten“ steht (Rathausplatz in St. Pölten).

9.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach hält bei der 1. Mai-Feier in Maria Gugging eine Rede (Volksheim Maria Gugging, Hilbertpromenade 9a, 3400 Maria Gugging). Weiters nimmt sie an den Mai-Festen in Korneuburg (15 Uhr, Hauptplatz) und in Stockerau (17 Uhr, Nimschhof, Platz der Generationen, Eduard- Rösch-Straße 1a) teil.

10.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer hält die Festrede bei der Mai-Feier der SPÖ Bad Ischl (Trinkhalle, Auböckplatz 5, 4820 Bad Ischl).

11.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz nimmt am Imster Maifest teil (Rathausplatz, Imst).

MITTWOCH, 2. Mai 2018:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Veranstaltung „Im Dialog: Paul Mason und Christian Kern. Don’t worry, Capitalism is over.“ Das Gespräch wird in deutscher und englischer Sprache geführt und simultan gedolmetscht. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8cn3bll (Brotfabrik Wien, Anker Saal, Absberggasse 27, Stiege 3, 3. Stock, 1100 Wien).

DONNERSTAG, 3. Mai 2018:

16.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das International Institute for Peace (IIP) und das Austrian Institute for International Affairs (OIIP) laden zur Konferenz „Thinking and shaping new balkans in 2018 - Navigating the ship between old challenges and new paradigms for the future“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y7jblkvm (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Wiener Vorlesung „Journalismus und Vertreibung“ findet die Verleihung des „Ari-Rath-Preises für kritischen Journalismus“ an die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid statt. Die Laudatio hält Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yawdnh4w (ORF RadioKulturhaus, Großer Sendesaal, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien)

FREITAG, 4. Mai 2018:

11.00 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern nehmen an der „Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ teil (Zeremoniensaal, Hofburg).

12.00 Uhr Die Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner nimmt im Rahmen der "Eisenstädter Europatage" an einer Pressekonferenz zum Thema „Burgenland im Herzen Europas – Mitspieler oder Dirigent“ teil (FH Burgenland, Campus 1, 7000 Eisenstadt).

18.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt an der Festveranstaltung "200 Jahre Marx" im Museum Arbeitswelt Steyr teil (Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr).

18.30 Uhr Anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit nehmen SPÖ-EU-Abgeordneter Eugen Freund und SPÖ-Abgeordnete Muna Duzdar an einer Diskussion zum Thema "Presse- und Meinungsfreiheit in Europa – Quo vadis" teil. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Primavera Festival Wiens für Menschenrechte in Kooperation mit dem Haus der Europäischen Union statt (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

SAMSTAG, 5. Mai 2018:

19.00 Uhr Die Delegationsleiterin der SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner nimmt im Rahmen des EU Kongresses der Themeninitiative Vorwärts Europa an einer Diskussion teil (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

SONNTAG, 6. Mai 2018:

10.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern hält bei der Gedenkfeier des Bundes Sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen“, die im Rahmen der Befreiungsfeier Mauthausen stattfindet, eine Rede (Bernaschek Denkmal).

11.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern nimmt an der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit dem thematischen Schwerpunkt "Flucht und Heimat" teil (KZ-Gedenkstätte Mauthausen Oberösterreich, Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen).

